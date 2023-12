Karina: "Llegué a cobrar por una gala más que Nino Bravo o Camilo Sesto"

Tiene 76 años, pero sigue siendo la niña de 16 años a la que le gustaba cantar y comenzó una carrera artística, a pesar de las dificultades propias de su tiempo. La misma de voz dulce y ojos azules a la que bautizó Torrebruno como Karina, linda en italiano.

Hoy, 60 años después, en esta academia de inglés Number 16 en la que charlamos, podría ser una alumna más, porque sigue conservando las ganas de aprender, incluso el inglés, que practicó en redes durante la pandemia. "Tengo muchos seguidores en redes jóvenes y es guay… La edad también se lleva por fuera, lo que pasa es que creo que a la vida hay que echarle mucho ánimo en todas las edades", asegura.

Y ella es el mejor ejemplo, vuelve al teatro Bellas Artes el 15, el 22 y el 29 enero con su espectáculo Yo soy Karina, en el que cuenta la historia de su vida. "No es un musical, pero hay música, la música no puede faltar", dice ilusionada. Y es que ha sido precisamente la música lo que ha dirigido su vida.

Karina 4 de diciembre de 1946, Jaén.

A pesar de que a su padre no le gustase eso de que la niña fuese artista, ella se empeñó, luchó tanto que consiguió superar en ventas a los mismísimos Beatles. "Si yo les hablo a mis nietos hoy de los Beatles, me dicen 'perdona, abu, no sé de quién me hablas'. Ellos están con las músicas electrónicas, pero sí son bailoncillos, han salido un poco a mí", dice orgullosa, entre risas.

Este orgullo sigue presente cuando hablamos de su paso por Eurovisión, de ese vestido que conserva casi intacto y que guardó en el baúl de los recuerdos, y todo, con una dulzura, que muchos han calificado de ingenuidad, pero en realidad es la sabiduría que da reírse de una misma y aceptar que la vida no es siempre un camino de rosas: "Hay que esforzarse por estar bien, que no es un trabajo fácil… a veces he dicho y para qué, pero todo tiene un porqué y merece la pena".

Merecieron la pena los esfuerzos por hacerse un nombre cuando solo era una niña: "Llegué a cobrar lo que es un concierto, antes se llamaban galas, más que cualquier chico de la época. Y te digo nombres como Camilo Sesto o Nino Bravo, gente que vendía muchos discos… Eso es un orgullo para mí". Como el que le causa ser hoy una de las musas del colectivo LGTBI. "Yo les quiero muchísimo. La verdad es que sí, les quiero mucho porque son personas que luchan muchísimo", defiende.

La cantante Karina. SERGIO GARCÍA CARRASCO

La intérprete de Las flechas del amor que nunca ha encontrado al amor de su vida: "Sí me he enamorado, he querido y me han querido, pero si te preguntan por el hombre de tu vida, pues eso ya es como más difícil, porque a lo mejor yo tampoco he sido la mujer en la vida de los demás". Pero lo cierto, es que sí lo ha sido y lo sigue siendo, una diva que reniega de serlo, por eso, quizá, lo es más que ninguna.