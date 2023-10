Maribel Verdú: "Sigo enamorada de mi trabajo, mientras me paguen y me traten bien"

Maribel Verdú es de esas personas que, cuando entra en una habitación, se nota. Un pequeño huracán que no deja de moverse y al que acompaña casi siempre una nube de gente, como el polvo que deja un ciclón a su paso. Viene vestida de un azul vivo, como ella. Sus gestos, su manera de hablar, frenética, intensa, que desborda ilusión, la descubren, a sus 53 años, como la niña nerviosa que nunca dejará de ser.

"Por fuera no estoy igual, lo que pasa es que por dentro sigo igual de entusiasta y me emociono con las cosas, no he perdido ese entusiasmo, esa alegría de coger los proyectos con ganas, con ilusión. Pero por fuera ya te digo yo que no estoy igual", dice, entre risas.

Nos encontramos en la Casa de México, una institución en el centro de Madrid donde México y España se dan la mano, y la que siente también su casa. Su relación con este país es tan intensa como ella: "México es mi segundo hogar, allí siempre me siento muy querida y siempre estoy feliz… El año pasado, de 12 meses que tiene el año, estuve allí 10 meses trabajando".

Maribel Verdú 2 de octubre de 1970, Madrid

En México ha rodado decenas de películas, entre ellas, una que recuerda con especial cariño Y tu mamá también, el filme del oscarizado Alfonso Cuarón, que marcó un antes y un después para muchos, también para ella: "Esa película fue muy especial para todos los que la hicimos".

Ahora viene a recoger un premio más, que se suma a la larga lista de galardones que atesora, pero que sigue recibiendo con la ilusión que la caracteriza, la Medalla de Honor de la Universidad Nacional Autónoma de México a toda una trayectoria.

"A mí los premios me siguen haciendo mucha ilusión, de hecho, el premio que más ilusión me ha hecho es el mexicano Ariel, el más importante de mi vida. Fue el primero y, después, todo se encaminó a que me dieran todos los habidos y por haber… Todo lo mejor de mi vida pasa por Mexico", insiste.

Una trayectoria tan larga como sus reconocimientos. 40 años de una exitosa carrera que se ha mantenido en el tiempo y que inició con solo 13 años. "Ha habido rachas malas, proyectos malos y experiencias malas, pero soy una persona que tengo una habilidad alucinante y es que termino quedándome siempre con lo bueno de las cosas. Entonces, un proyecto malo da igual", opina.

"Eso de que estoy enamorada de mi trabajo a veces es complicado. La vocación está y tiene que estar. Y obviamente este es un trabajo absolutamente vocacional. Pero bueno, también yo sigo enamorada de mi trabajo, mientras me paguen bien y me traten bien. La vocación está muy bien, pero yo quiero sentirme valorada, bien tratada y bien pagada", matiza.

Esto es algo que no siempre les ha pasado a las mujeres en este sector y en otros muchos. "Sigue habiendo muchas dificultades y muchos palos en las ruedas. No nos olvidemos, queda mucho camino por recorrer, pero muchísimo. El otro día Isabel Coixet contaba lo que le cuesta todavía, día a día, levantar sus películas, que cobra muchísimo menos que un hombre, pero bueno, estamos en ello", añade. "Hay en una serie de cosas que ya no se vuelve para atrás, te lo aseguro, pero lo seguimos teniendo más complicado las mujeres en el cine que los hombres, por el simple hecho de ser mujeres".

Hoy sigue triunfando en una de las series juveniles más exitosas del momento, Élite, que ya va por la séptima temporada, y que está a punto de estrenar tres películas mexicanas, una de ellas, con su admirado Rodrigo García. Una mujer incombustible, que a mi pregunta de si la cultura sobrevivirá a pesar de los políticos, me asegura rotunda que "más vale, porque la cultura nos salva la vida". Pues eso, larga a vida a Maribel y a la cultura.