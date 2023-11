Carolina Iglesias: "Ya he rebasado mis objetivos de vida, así que lo que venga"

Carolina Iglesias, también conocida como Percebes y Grelos, es humorista, guionista, presentadora, creadora de uno de los pódcast más exitosos del panorama, Estirando el chicle, pero sobre todo, es tímida. Una timidez con la que lidia cada día y que no le ha impedido convertirse en una de las caras más conocidas de la comedia en unos pocos años y apenas estrenando la treintena. Una timidez que, aunque ella vea como un impedimento, le da mesura, asienta cada una de sus palabras, pronunciadas con pausa, reflexionadas, con una calma que la coloca en la realidad.

Frente a un éxito que la ha elevado frenéticamente hasta el cielo, ella demuestra que sigue teniendo los pies en la tierra, sobre esta cama del hotel Emperador en la que quedamos para ver la tele, una de sus pasiones. "A mí en realidad la tele me gusta mucho, cuando estoy en casa me la pongo de fondo, soy de esa gente. Cuando yo veía la tele, ni siquiera pensaba que podía salir en ella. He crecido con Silvia Abril, Ana Morgade, Eva Hache y me sigo mirando en ellas para mi carrera", asegura.

Arranca una gira de monólogos por España, Mentes peligrosas, donde compartirá escenario con todas ellas, además de Luis Piedrahita, Leo Harlem, JJ Vaquero, Álex Clavero y David Cepo. "Esta gira es mi mejor obra de interpretación porque hago que no soy superfan de ellas. Trabajo con ellas, pero, en realidad, por dentro estoy diciendo 'qué fuerte'", confiesa. Referentes no tan comunes en la escena humorística hace unos años, donde las mujeres ocupaban un espacio muy pequeño: "Creo que nosotras podemos hablar de temas que no hablan ellos, pero al final, el humor es universal".

Su éxito tiene algo de casualidad, pero, sobre todo, esconde talento y mucho trabajo, apostar por una idea, estrellarte y hacer del fracaso un éxito. "Sobre todo la clave es trabajo. Tuvimos, creo, la suerte de empezar un pódcast en un momento bueno, porque nos tocó la pandemia, la gente estaba más en casa. Nos compramos unos micros muy baratos, culpa de Victoria (Martín), y empezamos a hacer el pódcast con los medios que teníamos con la premisa de que no podíamos perder dinero otra vez y al final salió bien", añade. "La clave es la constancia. Lo del talento me parece más relativo, porque para mí el talento es ser constante cuando no te salen bien las cosas".

Arriesgaron con el dinero, pero también con el contenido: "Hablamos de lo que hablamos cuando estamos tomando cervezas con nuestras amigas… Lo que pasa es que no se hacen ni hacían programas hablando de esto, porque los que mandan no querían".

En tan solo un año, Victoria Martín y ella consiguieron ser el pódcast más escuchado de Spotify y ganaron un Ondas, un éxito meteórico con luces y sombras. "2021 fue un año loquísimo a nivel profesional. Te hacían entrevistas en todos los sitios, sacabas las entradas y a los diez minutos se vendían todas... He vivido una experiencia que no es real, si pienso que eso es el éxito, voy a sufrir toda la vida. Ir a trabajar y decir 'qué suerte tengo, cómo me apetece esto', para mí es bastante éxito. Yo ya he rebasado mis objetivos de vida desde hace tiempo, ya no tengo nada más que hacer aquí… así que lo que venga".

Con solo 30 años, vendrán muchas cosas. "Al final llevo 7 u 8 años currando y ya a veces siento que estoy cansada, a veces digo 'es que ya he hecho cosas'. Pero sé que me quedan muchas más cosas por hacer porque me gusta mucho trabajar", asegura. Y cantar, quizá un día coquetee con la música, como sus admirados triunfitos, esos mismos de los que ha aprendido que la fama, igual que viene, se va. Porque, como diría Chenoa, "cuando tú vas, yo vengo de allí"; o más bien, como dijo Cepeda, "pues ya estaría".