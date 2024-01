Amaia Romero bromea sobre su relación con la reina Letizia: "Somos amiguísimas, la voy a llamar después"

La ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaia Romero, no solo se caracteriza por su increíble voz, así como sus dotes ante el piano, sino por su naturalidad y humor. La artista, que se ha convertido en una de las estrellas de La Mesías, la exitosa serie de Los Javis para Movistar+, ha protagonizado un divertido momento cuando le han preguntado sobre su amistad con la reina Letizia.

Este lunes 15 de enero, ha tenido lugar el concierto de Año Nuevo de La Mesías en Madrid, organizado por sus directores. En el evento, se pudieron ver numerosas caras conocidas, como Aitana, quien sorprendió y cómo no, Amaia, una de las protagonistas al evento.

La pamplonesa ha aterrizado en el mundo de la interpretación y parece que para quedarse, al menos, como hobby. La joven está "muy contenta y feliz" por ello, tal y como aseguró ayer ante los medios de comunicación. Aunque una de las cosas que más sorprendieron ayer de la artista es lo que la une con la reina Letizia.

"Somos amiguísimas, la voy a llamar después a ver qué le ha parecido La Mesías", bromeaba ante los micrófonos de Europa Press, y es que, tal y como explicó, su encuentro "fue una cosa muy puntual. Fue todo muy de repente, había mil cámaras alrededor y fue todo como un poco, muy expuesto".

Fue justo después cuando Amaia desveló la realidad sobre su relación con la reina: "Me dijo que se acordaba cuando había venido una vez al conservatorio y yo le toqué el piano, pero lo mismo no se acordaría y lo mismo se lo dijeron para que me lo dijera", así contaba que no solo tocó el piano para Letizia, también ante la atenta mirada del rey Felipe.