Francisco Rivera deja la puerta abierta a una posible reconciliación con Julián Contreras: "El tiempo lo cura todo"

Desde que Julián Contreras acudiese al plató de ¡De viernes! para responder a las declaraciones que realizó su hermano mayor, Francisco Rivera, en el mismo programa de Telecinco, el cruce de acusaciones no ha cesado entre ellos.

"Cobarde", "soberbio", "machista de libro" y "enfermo emocional del dinero" fueron algunos de los calificativos que el hijo menor de Carmina Ordóñez utilizó para cargar contra el torero, al que acusa de no haberse ocupado de su madre cuando sufría malos tratos y atravesaba su peor momento de sus adicciones.

Es por ello por lo que, a pesar de que Julián dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación, el hijo de Paquirri negaba tajantemente la posibilidad de que eso sucediera. "No creo que sea posible. ¿Cómo puedes ir a despellejar a alguien y luego decir que me quiero reconciliar?", expresó el diestro en el programa TardeAR pocos días después.

Sin embargo, tras casi una semana de aparente calma mediática entre las familias Rivera y Contreras, el diestro ha cambiado de opinión con respecto al futuro de su relación con Julián, a pesar de que ha confesado que "prefiere no ver nada" de la entrevista de su hermano pequeño porque "es todo muy doloroso".

"Hombre, 'de esta agua no beberé' no se puede decir nunca. Yo no soy el que lo vaya a decir, desde luego, pero de ahí a..." , ha reconocido Fran Rivera en las últimas horas ante las cámaras de Europa Press, si bien asegura que "a día de hoy" no es probable que se tienda ningún puente entre ambos. "El tiempo lo cura todo. Tiempo al tiempo...", ha explicado.

Asimismo, el marido de Lourdes Montes ha puesto fin al intercambio de ataques entre ambos. "Yo creo que está todo en su sitio y está todo claro. Yo necesitaba contar la verdad de todo lo que pasaba porque estaba ya muy cansado de que se me acusara siempre de ser el malo y tal. Y sobre todo oye, pues mira, si la situación es esta, ¿no? Que no es la más bonita, bueno... Pero es la que es. Entonces, bueno, poco más que hay que aportar", ha zanjado.