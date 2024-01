Fran Rivera responde a su hermano Julián: "Me da mucha pena, le he ayudado económicamente siempre que he podido"

Cada uno de los invitados de ¡De viernes!, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, genera una gran polémica en su entorno e, inevitablemente, se convierten en uno de los personajes más comentados por los programas de crónica social de nuestro país.

Así, las palabras de Julián Contreras en el citado espacio, donde aseguró que su hermano, Fran Rivera, era "un machista de libro", han supuesto un fuerte golpe para el torero, que no ha dudado en contraatacar.

"Respeto que vaya a programas de televisión para llevar dinero a casa, pero siempre ha hablado mal de mí... Julián me da mucha pena. En el fondo, sabe que no voy a dar informaciones sobre cifras, le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido", ha señalado Rivera.

"Julián es un tío muy válido, pero tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés. Es un tío muy bueno, pero ha tomado decisiones muy malas", ha agregado el diestro que, finalmente, ha respondido a las acusaciones de machista por parte de su hermano.

"No voy a permitir que me tache de machista. No estoy a favor del machismo. Soy lo menos machista que existe y que hay en la vida. Me vais a perdonar, pero es todo muy doloroso como para seguir en ello", ha sentenciado Fran Rivera en Europa Press.