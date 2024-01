Yolanda Díaz llora en el homenaje de UGT a su padre: "La emoción me impide hablar de Suso"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha emocionado con el reconocimiento que ha hecho UGT a su padre, el sindicalista de CC OO Suso Díaz. "Monserrat Roig decía que la democracia se aprende en casa; yo la aprendí en mi casa, tengo muy poco mérito por lo tanto", ha resaltado.

"Es muy fácil ser como soy cuando tienes la suerte de ser la hija de Suso Díaz, solo la emoción me impide hablar de Suso todo lo que él se merece", ha dicho este viernes durante su intervención en la entrega de premios Traballo Digno 2023 de la Fundación Luís Tilve, de la UGT, dirigidos a Suso Díaz, que fue secretario general de CC OO en Galicia, y José Carrillo, que fue secretario general de UGT-A Coruña.

"No concibo ser como soy sin Suso Díaz. Mi modo de hacer política, mi compromiso con las personas trabajadoras de este país", cuenta que se lo debe a su padre. "Un hombre al que solo le puedo dar las gracias", ha expresado la vicepresidenta segunda.

"De Suso Díaz, mi padre, no sé qué puedo decir sin emocionarme, es el fundador de la Comisiones Obreras en Galicia", un sindicato al que asentó "con autonomía y personalidad propia dentro del ámbito confederal". "Supo muy bien separar el papel del sindicato y del partido", ha valorado Yolanda Díaz.

Asimismo, ha indicado que "el sindicalismo no es solo historia, es presente y es futuro". "No hay democracia sin sindicalismo, no vamos a tolerar los ataques al sindicalismo en este país", ha prometido.

Durante la intervención de la vicepresidenta, José Carrillo le ha llevado a Yolanda Díaz un pañuelo de papel para secarse las lágrimas. Al terminar su toma de la palabra, la ministra se ha fundido en sendos abrazos con su padre y con Carrillo, de quien ha puesto en valor su "bonhomía" como "figura de compromiso y progresía".

El acto de clausura ha contado, entre otros, con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez; el presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso; y la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo.

Reconocimiento a González Laxe

Previamente, en declaraciones a los medios antes del acto, Yolanda Díaz ha dicho que es "un honor" para ella estar en este acto, "porque la democracia se hace con fundaciones como la Fundación Tilve y se hace con sindicatos como el sindicato UGT".

Subraya que la Fundación Tilve está presidida por el expresidente socialista de la Xunta Fernando González Laxe, una persona de "absoluto respeto y autoridad en Galicia". "Quiero hacer una pequeña alabanza de él: fue quien abrió las puertas a la Galicia moderna, la Galicia progresista, a esa Galicia que se parece mucho al gobierno de coalición progresista de nuestro país", ha afirmado Díaz.

También en esas declaraciones ha dicho Yolanda Díaz que tanto su padre como Pepe Carrillo: "Explican parte de lo que yo soy y de lo que yo represento, que es el valor del trabajo digno". "Ellos han luchado en nuestro país cuando había riesgo de jugarse a vida, nos han demostrado la mejor política, Carrillo en nombre de UGT y Díaz en nombre de las Comisiones Obreras", ha añadido.

"Son dos ejemplos también de unidad de acción. Son dos ejemplos de que Galicia es mejor. Son dos ejemplos, ambos, de haber conquistado derechos fundamentales para la clase trabajadora gallega. Por tanto, permítanme decir que sí que estoy emocionada", ha afirmado.