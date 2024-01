Sánchez justifica el pacto con Junts porque lo votado "no es ninguna broma", aunque abre la puerta a acuerdos con el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el pacto alcanzado entre PSOE y Junts por el cual los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, se abstuvieron y permitieron la convalidación de dos de los tres decretos del Gobierno que estaban en juego. Uno de ellos supondrá que España pueda recibir 10.000 millones de fondos europeos. Esto "no es ninguna broma" para el jefe del Ejecutivo, que también ha destacado que no decayó el escudo social anticrisis, que incluye los descuentos en el transporte o las rebajas del IVA en alimentos o gas. No obstante, tras lo agónico de la votación Sánchez ha vuelto a mirar al PP, al que le ha pedido abandonar su "oposición destructiva" para llegar a acuerdos.

"En esta nueva etapa vamos a forjar acuerdos entre diferentes", ha lanzado Sánchez en la clausura de la XIV edición del foro financiero internacional Spain Investors Day. En este sentido, ha destacado que el decreto ómnibus permitirá el desembolso de los fondos europeos y ha insistido en que el otro "es el vinculado con la protección de nuestros ciudadanos por la guerra de Ucrania" y que, además, "ha servido para rebajar los precios de la energía". Eso sí, no ha mencionado el tercer decreto, impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que decayó por la negativa de Podemos a apoyarlo.

Los cinco votos morados hubieran valido para aprobar también ese articulado, que incluía medidas relativas al subsidio por desempleo, puesto que Junts decidió abstenerse tras el pacto con el PSOE, cuyos puntos el jefe del Ejecutivo tampoco ha valorado. El acuerdo incluye la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat; la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales o la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir un decreto que aprobó el PP en 2017 para que "las empresas puedan volver a Cataluña".

El presidente ha insistido en uno de los mensajes que lanzó el miércoles nada más finalizar el Pleno, en el que quedó demostrado que el Gobierno tiene ahora menos margen de acción que en la legislatura pasada, cuando podía jugar a la denominada "geometría variable" al tener otras mayorías posibles -incluyendo los diez diputados con los que entonces contaba Ciudadanos en el parlamento-. "Me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a dos reales decretos que abandonen la oposición destructiva y antepongan los intereses del país por encima de los partidistas", ha lanzado el presidente, que ha asegurado que "si lo hacen" contarán con la "absoluta y total disposición a acordar" por parte del Ejecutivo.

Apuesta por una nueva remesa de fondos europeos

Con todo, la intervención de Sánchez ha estado muy centrada en dibujar a España como "el país ideal para invertir". Por varios motivos. "Es una sociedad cohesionada, abierta, con hombres y mujeres con un alto nivel de formación y ganas de progresar", ha apuntado. "También", ha continuado, con "un Gobierno determinado en que España siga avanzando hacia una nueva prosperidad basada en el empleo, los derechos y la convivencia". Además, ha destacado que España "es líder en la recepción y ejecución de los fondos europeos" y que el Gobierno "dará la batalla para que tengan una segunda edición a partir de 2026", sin dar más datos al respecto.