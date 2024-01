Nexo, La Tercera España e Izquierda Española: nuevos proyectos a la batalla por los huérfanos y desencantados del 23-J

El famoso "muro" erigido por Pedro Sánchez en su investidura ha demostrado ser el caldo de cultivo perfecto para tres nuevos proyectos políticos que aspiran a echar raíces en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Por orden cronológico (e ideológico, del "liberal" al "marxista") han surgido la Plataforma Nexo, la Tercera España e Izquierda Española. Con algunas diferencias notables en su ideología y mensaje, todos comparten un objetivo común: atraer a los más de 10 millones de abstencionistas del 23-J y a los que acudieron a votar con una pinza en la nariz.

Tras la práctica desaparición de Ciudadanos, estas propuestas nacen como respuesta a la estrategia de acuerdos del PSOE o al acercamiento del PP a Vox, con quien gobierna en cinco comunidades autónomas a día de hoy. La semilla del primero de estos proyectos se plantó tras las elecciones generales a las que Ciudadanos decidió no presentarse.

Plataforma Nexo: Bal se lleva a parte de la competencia

Edmundo Bal no ceja en su empeño. A principios de año no convenció en las primarias de Ciudadanos y después acabó expulsado del partido, según dice, por insistir en luchar la batalla el 23-J a pesar del batacazo histórico de mayo. Con el expediente aún en la mano y aferrado a su propio manual de resistencia, Bal se sentó a cenar con algunos conocidos y propuso fundar un nuevo proyecto: la Plataforma Nexo. "Somos gente currante, ya desde mediados de agosto nos pusimos a ello con la mirada puesta en las europeas", relata el ex Ciudadanos a este periódico.

Pasados cinco meses ha logrado convencer a 650 asociados y a parte del equipo de La Tercera España, cinco personas que el pasado domingo anunciaron su anexión a la Plataforma de Edmundo Bal. Su intención es crear "un partido que pacte con conservadores y socialdemócratas" y que no caiga en "los errores del pasado". "No vamos a militar en ninguno de los dos bandos", explica Bal, que aún defiende la idea de una formación bisagra que evite los pactos de Gobierno con Vox, con Junts, ERC, Bildu o PNV.

Iñaki Ezkerra, escritor, articulista y fundador y expresidente del Foro de Ermua, fue uno de los que la semana pasada decidieron dejar la Tercera España para unirse a Edmundo Bal. Junto a él se marcharon los consultores Carlos Morán y Roberto Vázquez White, la escritora y periodista Ángela Vallvey y el abogado Miguel Ángel Ferrero. Ezkerra considera que Nexo y la Tercera España representan la misma opción, en contra de lo que indican a este periódico miembros de este segundo proyecto. La razón por la que se fue a Nexo, cuenta, fue que "tiene un líder ya consolidado [Edmundo Bal] que se presentó a las autonómicas de Madrid y demostró su talla política”. Para el fundador del Foro de Ermua, Bal encarna bien el espíritu de “quienes tienen una idea cabal del Estado social y liberal".

En conversación con 20minutos, Ezkerra confiesa que tanto él como Bal han tanteado a Nicolás Redondo, recientemente expulsado del PSOE, para unirse a Nexo, "pero de momento se ha resistido". Nexo quiere mantenerse como "plataforma" en contacto con pequeñas asociaciones y proyectos, y de ella surgirá el partido que se presente a las europeas. Se reconocen muy parecidos en lo ideológico a la Tercera España, y en principio están "dispuestos a hablar con todo el que tenga la misma forma de entender la política".

La Tercera España: "Quedamos los fieles"

La Tercera España dio el pistoletazo de salida a mediados de septiembre con la publicación de un manifiesto en el que se mostraban partidarios de un acuerdo entre PSOE y PP para facilitar un gobierno del segundo. El texto ponía de relieve la "ausencia" en el escenario político de "una izquierda reformista, consciente de España, enfocada al futuro. Una izquierda que vuelva a rechazar los privilegios y que defienda la igualdad primera e imprescindible: la igualdad de los españoles ante la ley. Una izquierda de concordia que defienda la necesidad de mirar hacia fuera, a Europa, al mundo".

En el centro del proyecto están la escritora Gabriela Bustelo y el economista Gabriel Tortella, y en aquel momento estaba también Iñaki Ezkerra. El manifiesto contó con el apoyo del filósofo Fernando Savater, el escritor Andrés Trapiello y otros treinta firmantes. A diferencia de Nexo, que se define "liberal" y se sitúa "a la izquierda del PP y a la derecha del PSOE", la Tercera España dice ser un proyecto "socialdemócrata de centroizquierda". Con todo, ambos rechazan tajantemente las cesiones a los separatismos.

La versión de Gabriela Bustelo sobre la marcha de cinco miembros de la Tercera España difiere de la de Ezkerra. "Se ha ido el sector conservador, quedamos los fieles", apunta Bustelo, y prosigue: "Pretendían consciente o inconscientemente montar un 'mini PP', un 'Ciudadanos 2', mientras que nosotros nos definimos claramente como socialdemócratas”. La escisión, eso sí, ha supuesto un traspiés para La Tercera España antes incluso de salir a la carrera, con lo que es posible que el proyecto no logre llegar a las europeas.

"Se está sopesando", admite Bustelo. Algunas pinceladas sobre su propuesta: creen en una izquierda "semejante a la estadounidense", son pro europeístas, se ven muy diferentes de Nexo e Izquierda Española, y defienden “una democracia militante”. Una afirmación de peso, dado que es contraria a lo establecido en nuestra Constitución, un texto que Bustelo considera “lleno de ángulos muertos”. Según dice, no establece con suficiente aplomo la manera de defender la democracia y “debió actualizarse de manera casi inmediata”.

Izquierda Española: el partido de El Jacobino

Izquierda Española surgió, en palabras de su líder, Guillermo del Valle, "a raíz de cuatro años de trabajo en el Jacobino", un think-thank que él mismo dirige. Y su creación a finales de 2023 como formación política responde a "la necesidad de una izquierda comprometida con la igualdad, con vocación universal, de transformación". Del Valle y su partido se caracterizan por su crítica tajante a la izquierda actual y quizás al Partido Socialista en particular.

"El nacimiento del partido está íntimamente relacionado con este momento, pero las ideas que lo sustentan vienen de más atrás", explica el jacobino a este periódico. Para Del Valle, los pactos del Ejecutivo con el independentismo "no son acuerdos de progreso". "La ruptura de la hacienda común, el pacto fiscal para las regiones más ricas… No son medidas de izquierdas. La izquierda actual defiende un Estado confederal que no permite aceptar los retos sociales".

Izquierda Española defiende que "España es plural, pero sus regiones también lo son", y por tanto, "comprar el marco del nacionalismo es comprar una idea reaccionaria con un sustento racista y xenófobo". Al hilo con el debate político actual, este proyecto pone el concepto de "igualdad" en el centro de su proyecto. Apuesta por "una Europa menos desequilibrada entre norte y sur", por "una hacienda común", por "el trabajo digno y bien remunerado" y por priorizar el derecho a la Vivienda, a la Sanidad y la Educación.

Paradójicamente, el partido de Del Valle ha contado con un buen recibimiento entre los medios más liberales y escorados a la derecha, pese a reconocerse abiertamente socialdemócrata y distanciarse de propuestas centristas como las de Nexo y La Tercera España. En sus filas, eso sí, cuenta con algunos ex de Ciudadanos, como Sergio Sanz, Paco Igea o Félix Ovejeros. Pero también con figuras como Francisco Martín Seco, el que fuera mano derecha de Julio Anguita.