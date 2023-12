La mitad de los españoles dan una valoración negativa al nuevo Gobierno de Sánchez

Casi la mitad de los españoles da una valoración negativa al nuevo gabinete ministerial formado por Pedro Sánchez tras su investidura como presidente. Y son más los que dan una estimación "muy negativa" (un 36,1% de los ciudadanos), que los que opinan que el nuevo Gobierno es "bastante negativo" (12,3%).

Así lo refleja el barómetro de noviembre realizado por el Instituto DYM para 20minutos, que concluye que las valoraciones negativas superan en buena medida a las positivas. Solo un 5,2% de los españoles hacen una evaluación "muy positiva" del Ejecutivo de coalición liderado por Sánchez, mientras que un 18,3% le dan una nota "bastante positiva". Un 23,3% no da una valoración ni positiva ni negativa.

Por votantes, son más los electores de PSOE y Sumar que ven más positivo el nuevo Gobierno que los de PP y Vox. De entre los que optaron por papeletas de los partidos que conforman la coalición, aproximadamente la mitad le dan una valoración positiva.

Así, poco más de la mitad de los votantes del PSOE en las últimas elecciones generales (51,5%) dan una nota "muy positiva" o "bastante positiva", aunque un 29,2% no le da una valoración ni positiva ni negativa. Un 17,5% cree que el nuevo Gobierno es "bastante" o "muy" negativo.

Entre los electores de Sumar, un 50% considera que el Ejecutivo es "muy" o "bastante" positivo, pero también hay un alto porcentaje, un 33,7%, que no se decanta por ninguna opción. Y un 15,6% le da una valoración "bastante" o "muy" negativa.

Por el contrario, de entre los votantes que eligieron la papeleta del PP en las elecciones del 23-J, una inmensa mayoría (83,2%) optan por dar una nota "bastante" o "muy" negativa al nuevo Gobierno de Sánchez, aunque son muchos más los de Vox (94%). De estos dos partidos, solo alrededor del 3% dan una valoración "bastante" o "muy" positiva. Eso sí, entre los populares, un 13,3% optan por no considerar ni positiva ni negativamente al Ejecutivo.

Una de las polémicas en la formación del gabinete ministerial fue la no inclusión de ministros de Podemos. Un 56% de los ciudadanos cree que fue una decisión acertada, mientras que el 23% considera que el presidente sí debió incluir a algún miembro del partido que lidera Ione Belarra. Un 21% de los encuestados no sabe o no contesta.

Llama la atención que los votantes de Sumar que sí hubieran preferido un ministro de Podemos superan al porcentaje de los que no (44,9% frente a 40,5%, respectivamente). Entre los socialistas, la mitad ven correcta la decisión de Sánchez y un 31,7% sí querrían ver un ministro morado en el gabinete. Entre los electores de PP y Vox son gran mayoría (70,6% y 85,6%, respectivamente) los que no estarían de acuerdo en que hubiera miembros de Podemos en el Ejecutivo de coalición.