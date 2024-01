Arrancan las primarias republicanas hacia la Casa Blanca con la duda de si hay alternativa a Trump (en caso de que le dejen concurrir)

En noviembre de este recién iniciado 2024 los norteamericanos acudirán a las urnas para elegir presidente. A diez meses vista todo indica que el combate se repetirá y viviremos otra pugna entre el actual presidente Joe Biden y el que lo fue Donald Trump. Pero aún hay tiempo para que sucedan cosas y la historia sea otra (de hecho, está por ver si la Justicia permitirá presentarse a Trump).

Del lado republicano, el cuento se inicia oficialmente este 15 de enero con las elecciones primarias republicanas con las asambleas comunitarias o caucus en Iowa. Esta votación abre el calendario electoral en EE UU. Luego, el 23 de enero, le tocará el turno a New Hampshire. Quien gana en ambos procesos suele hacerse con la nominación presidencial. Lo dice la historia, aunque ha habido algunas excepciones.

Los republicanos tienen cuatro candidatos para elegir (eran cinco, pero el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció el miércoles que suspendía su campaña). Son la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy y, por supuesto, Donald Trump.

Cómo es y funciona el caucus En Iowa hay 40 delegados republicanos en juego, de un total de 2.429 que se irán otorgando desde ahora hasta llegar a la convención del partido dentro de seis meses. Los republicanos seleccionan a su candidato mediante una simple votación secreta. Los candidatos reciben delegados equivalentes a su parte del voto estatal. ¿Quién puede votar? Un asistente al caucus debe estar registrado en el Partido Republicano para participar en la contienda. El registro de votantes está disponible el mismo día de la votación. Para participar hay 1.670 locales en todo el estado.

¿Qué puede esperarse del caucus de Iowa? «Podría ayudar a determinar si Nikki Haley representa un obstáculo serio para el regreso de Donald Trump al poder o si Ron DeSantis se verá obligado a abandonar la contienda», resume el periodista Adam Nagourney en The New York Times.

Nikki Haley

La candidata republicana Nikki Haley. EFE / Ed Wray

Ha sido embajadora de EE UU ante las Naciones Unidas y exgobernadora de Carolina del Sur. Haley es el apellido de su marido ya que su nombre de soltera es Nimrata Nikki Randhawa. Porque, aunque nacida en Bamberg (Carolina del Sur), es hija de inmigrantes indios y se educó en la creencia sij. En ese estado estudió (Ciencias de la Contabilidad por la Universidad de Clemson) y trabajó (primero como contable en una empresa de reciclaje y luego en la tienda familiar).

Cumple 52 años este mes de enero. Se casó en 1996 con Michael Haley, un militar que sirvió en Afganistán y hoy está en la Guardia Nacional de Carolina del Sur. Nikki se tuvo que convertir al cristianismo metodista de su marido para casarse, aunque también hubo ceremonia sij. A la política de verdad llegó en 2004.

Siempre con los republicanos, en 2011 fue la primera mujer en conseguir ser gobernadora de Carolina del Sur. Cuando Trump ganó las presidenciales de 2016, contó con ella como embajadora ante la ONU, pese a sus discrepancias (se había declarado 'no fan' del empresario y político). Haley es provida, contraria al aborto y está a favor de la regulación de la inmigración y el control fronterizo. Y apuesta por «una nueva generación» de líderes estadounidenses. Por eso propone pruebas de competencia mental obligatorias para los políticos mayores de 75 años.

Su estrella ha ganado brillo al tiempo que lo ha perdido la de DeSantis. Si logra ser segunda en Iowa, serlo con claridad, Haley podría presentarse como una alternativa factible para los republicanos que buscan que un candidato distinto a Trump lidere al partido en las presidenciales de noviembre.

Ron DeSantis

El gobernador de Florida y aspirante a la nominación republicana, Ron DeSantis. AP / Lapresse

Iba a ser la alternativa realmente seria y probable a Trump pero se ha desinflado. «DeSantis no ha estado a la altura de sus expectativas y el ascenso de Haley lo ha empujado a margen del escenario», se lee en The New York Times.

DeSantis es el gobernador de Florida: consiguió la reelección por más de 1,5 millones de votos, el mayor margen en el estado en más de cuatro décadas. Bajo el mandato de DeSantis, los votantes republicanos en Florida han superado en número a los demócratas por primera vez. De 45 años, es abogado y se formó en Harvard y Yale. Sirvió en la Marina, incluido un tiempo en Irak, y fue un miembro poco conocido de la Cámara de Representantes entre 2013 y 2018.

Dicen que es más «trumpista» que el propio Trump; como que algunos le llaman Donald Trump 2.0. No, no es un conservador moderado, ni mucho menos. Se declara un defensor de la libertad y del conservadurismo. De Santis evitó los mandatos de máscaras y vacunas durante la pandemia de Covid, firmó leyes antidisturbios tras las protestas por la justicia racial y ha respaldado leyes para limitar la educación LGBT, (la ley que impide decir gay en las escuelas), restringir los abortos y flexibilizar las leyes de armas. Cuando parecía su mayor rival, Trump le llamaba «Ron DeSanctimonious».

Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy. WIKIMEDIA/Gage Skidmore

Licenciado en Harvard y Yale, es un empresario biotecnológico indio-estadounidense sin experiencia política previa. Dirigió una empresa farmacéutica de 2014 a 2021, y después cofundó Strive Asset Management, que se ofrece como alternativa a grandes firmas como Blackrock.

Ramaswamy era un habitual del programa diario que el presentador Tucker Carlson tenía en el canal Fox News. De 38 años, lanzó su candidatura a la Casa Blanca durante una aparición a finales de febrero en ese canal. Sostiene que los EE UU atraviesan una crisis de identidad nacional impulsada por el declive de la fe, el patriotismo y la meritocracia. En cualquier caso, se da por hecha su retirada de la carrera por la nominación.

Qué dicen las encuestas

Los más de cuarenta sondeos dejan claro que Trump y solo Trump es el favorito en Iowa. The Hill’s Election Center ha tenido en cuenta sondeos realizados entre mayo de 2023 y enero de este 2024. Son 43 encuestas que, de media, dan al expresidente una ventaja de 34,8% por encima del resto de candidatos republicanos. Detrás, DeSantis y Haley, casi empatados: un 17,5% para el de Florida y un 16,9% para la exembajadora en la ONU. Ramaswamy ni cuenta (no alcanza ni el 10%).

La encuesta más reciente para el caucus en Iowa, realizada por Morning Consult, dice que Trump tiene un 58% de posibilidades de ganar, frente al 15% de Haley y el 14% de DeSantis. Aunque, como dice la NBC, la estrella de la de de Carolina del Sur brilla más cada día, tanto ella como el de Florida están muy lejos del respaldo que recibe el expresidente.

El contrincante de Trump se llama «expectativas»

Pero ser tan claramente el favorito podría jugar en contra del empresario del pelo naranja. Esas mismas encuestas, de las que Trump se jacta en casi todos los mítines, "podrían motivar la complacencia entre sus partidarios. ¿Para qué ir a participar en un caucus —se prevé que este 15 de enero las temperaturas alcancen hasta los 17 grados bajo cero— si Trump va a ganar de todos modos?", dice el NYT.

Es difícil decir algo distinto a que Trump ganará en Iowa y también la nominación republicana dentro de seis mess. Ninguna encuesta dice otra cosa. Pese a los 91 procesos judiciales que enfrenta, nada destruye el apoyo popular (de los votantes republicanos, al menos) al expresidente. Por eso, como dice Nagourney, el mayor contrincante que Trump tendría que vencer podrían ser las expectativas y no tanto Haley y DeSantis.

Según sus asesores, Trump puede establecer un récord para una contienda abierta si termina al menos 12 puntos por delante de su rival más cercano. Tan claro está que Trump se postula como si fuera el presidente en funciones, sin siquiera debatir con sus oponentes.

Debate: solo Haley y DeSantis

Los dos republicanos que compiten por convertirse en alternativa al expresidente tuvieron este miércoles en Des Moines un debate cara a cara ante las cámaras de CNN. Se lanzaron ataques y se llamaron mutuamente mentirosos. El gobernador de Florida calificó a Haley, de «política boba» y la exgobernadora de Carolina del Sur dijo que la campaña de DeSantis estaba «explotando».

«No necesitamos a otro político de lenguaje evasivo que simplemente les diga lo que ella cree que ustedes quieren oír sólo para tratar de obtener su voto y luego llegar al cargo y hacer lo que le piden sus donantes», dijo DeSantis. «Está enojado porque su campaña se viene abajo», respondió Haley.

Ninguno de los dos respondió directamente a la pregunta de si Trump «tiene el carácter para ser presidente». «Su forma de hacer las cosas no es la mía... No busco venganza. No tengo vendettas. No me tomo las cosas personalmente», aseguró Haley. Más concreto, DeSantis dijo que Trump no cumplió con sus promesas de construir un muro fronterizo y obligar a México a pagarlo, hacer que Hillary Clinton fuese enjuiciada, «limpiar el pantano» de Washington ni eliminar la deuda nacional.

Según CNN, ambos aspirantes ignoraron en gran medida a Trump. El debate —en el que ya no estuvo Chris Christie— fue una demostración de que tanto Haley como DeSantis creen «que el campo necesita reducirse aún más antes de que el último candidato que no sea Trump se centre en el expresidente», asegura el canal de noticias.

El expresidente ni estuvo en el debate de Des Moines. Dada su ventaja en los sondeos prefirió aparecer en un foro público de Fox News en esta misma ciudad de Iowa.

Ramaswamy, a un paso del adiós

Vivek Ramaswamy no estuvo en el debate y no porque no quisiera sino porque no se lo ganó. El empresario no alcanzó el 10% en las encuestas que exigen los organizadores del Partido Republicano para haber estado ante las cámaras junto a Haley y DeSantis.

En agosto, en el primer debate entre candidatos republicanos, Ramaswamy logró convertirse en el fenómeno de las primarias, pero cinco meses después su autobús de campaña se ha quedado tirado en las nieves de Iowa. En su mejor momento llegó a tener casi el 12% de los apoyos, pero ahora está por debajo del 5%. Se espera que siga el camino de Christie y abandone.

El gobernador republicano de Nueva Jersey. EFE

La noticia de la retirada del gobernador de Nueva Jersey tiene fuertes implicaciones. Christie, el más crítico con Trump entre los aspirantes a la nominación republicana, «había enfrentado intensa presión para que dé un paso al costado de forma que los opositores al exmandatario pudieran presentar un frente unido tras un solo candidato y mejorar las posibilidades de descarrilar al expresidente», cuenta Los Angeles Times.

¿Y el caucus demócrata de Iowa?

Los demócratas de Iowa cambiaron su proceso de caucus este año para cumplir con el nuevo calendario de primarias del Comité Nacional Demócrata. Así, será en Carolina del Sur donde celebrará la primera contienda de nominación.

Los demócratas de Iowa elegirán por correo a su candidato presidencial preferido y los resultados se publicarán el 5 de marzo. El último día para solicitar una “tarjeta de preferencia presidencial” es el 19 de febrero.