Por qué Colorado ha cerrado a Trump el paso a las primarias... y qué consecuencias tendría en su segunda carrera hacia la Casa Blanca

A las ruedas de la bicicleta de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca le han puesto otro palo... y ya son unos cuantos. El Tribunal Supremo de Colorado dictaminó este martes que el expresidente de los Estados Unidos no puede aparecer en la papeleta de las primarias presidenciales republicanas de ese estado. La razón es que, según los magistrados, está inhabilitado por haber participado en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

No es una rareza de Colorado, estado de color habitualmente demócrata. En otros se han presentado demandas similares para impedir que Trump aparezca en las papeletas de las primarias presidenciales, pero en ningún otro estado habían prosperado. Conviene recordar que en Colorado los jueces del Supremo fueron nombrados por gobernadores demócratas.

El caso fue presentado por un grupo de votantes de Colorado, ayudados por el grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW). Argumentaban que Trump debería ser descalificado por incitar a sus partidarios a atacar el Capitolio en un intento fallido de obstruir la transferencia del poder presidencial a Joe Biden tras las elecciones de 2020.

Un insurrecto que rompió el juramento

Los magistrados han entendido que la "prohibición de insurrectos" se aplica a todos los cargos de la Administración, también a la presidencia. La Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución de EE UU dice que los insurrectos que rompan el juramento no pueden servir como senadores, representantes, electores presidenciales, "ni ocupar ningún cargo, civil o militar". Pero no menciona la presidencia.

Por eso, el juez de primera instancia mantuvo a Trump en la papeleta de 2024. Pero el alto tribunal de Colorado no ha estado de acuerdo y propone inhabilitar al expresidente. "Parece más probable que la Presidencia no se incluya específicamente porque es tan evidentemente un 'cargo'", explicó el tribunal, que considera que las acciones de Trump no estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Qué dice la Sección 3 de la enmienda 14 "Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado, si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso, o como oficial de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura de algún estado, o como oficial del poder ejecutivo o judicial de ese estado, para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar tal inhabilidad".

Hasta el 4 de enero

El dictamen de los magistrados queda en suspenso hasta el 4 de enero para dar margen a posibles recursos. Es decir, el Tribunal Supremo de Colorado da por hecho que su decisión será recurrida al Tribunal Supremo (el federal) y le dan tiempo para pronunciarse.

Para las primarias presidenciales de Colorado, las papeletas deben estar listas antes del 5 de enero. Empiezan a enviarse por correo a los votantes militares y en el extranjero el 20 de enero. El día de las primarias presidenciales republicanas es el 5 de marzo.

El fallo en suspenso favorece a Trump

Según el dictamnen de los jueces de Colorado, si Trump apela antes del 4 de enero, la decisión quedará en suspenso hasta que el máximo tribunal del país anuncie si acepta el caso y, en caso afirmativo, hasta que dicte su decisión final. Un día antes, el 5 de enero, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, debe certificar (se lo exige la ley estatal) la lista de candidatos para las primarias republicanas.

Si el 5 de enero el Supremo no se ha pronunciado, las papeletas deberán incluir el nombre de Trump, pero aunque gane la nominación republicana todavía podría ser descalificado

Griswold es demócrata y ha dicho que cree que Trump incitó a la insurrección, pero no se ha pronunciado sobre la elegibilidad del expresidente en virtud de la enmienda 14. Los jueces de Colorado han decidido que Griswold "seguirá obligada a incluir el nombre del presidente Trump en la papeleta de las primarias presidenciales de 2024 hasta la recepción de cualquier orden o mandato del Tribunal Supremo".

Esto significa que si llega el 5 de enero y el máximo tribunal del país no se ha pronunciado, las papeletas de las primarias deberán incluir el nombre de Trump. Pero aún así, y aunque gane la nominación del Partido Republicano, todavía podría ser descalificado para las elecciones generales, explica CNN.

Decidirá un tribunal conservador

El presidente de CREW, Noah Bookbinder, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal de Colorado "no sólo es histórica y justificada, sino que es necesaria para proteger el futuro de la democracia en nuestro país". En cambio, un portavoz de la campaña de Trump declaró que era "una decisión completamente errónea" y anunció que presentarán rápidamente una apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Las asambleas electorales de Iowa (los caucus) dan inicio a las primarias del Partido Republicano y son en menos de un mes

Al respecto, este portavoz dijo tener "confianza plena de que el Supremo fallará rápidamente a nuestro favor y pondrá fin a estas demandas antiamericanas". Saben lo que dicen. Cuando el litigio quede en manos del Tribunal Supremo, las cosas serán bien distintas porque seis de sus nueve integrantes son considerados conservadores (tres de ellos nombrados por el propio Trump).

Los abogados del expresidente se apoyarán en los argumentos de los jueces de Colorado que votaron en contra de la mayoría (fueron 4 votos frente a 3). Uno de los jueces concluyó que un candidato no debe ser descalificado en virtud de la enmienda 14 si no ha sido condenado por insurrección, que es un delito federal. Otro se mostró preocupado por el proceso y dijo que sólo el Congreso tiene el poder de hacer cumplir la prohibición.

El tiempo también importa

Pero no sólo importa el qué —cuál será la decisión de los jueces—, sino el cuándo. La rapidez con que acepten el recurso, si habrá o no vista oral y la celeridad con que emitan su decisión final son ahora mismo cuestiones muy importantes. "Tendrán implicaciones en el calendario político, ya que las asambleas electorales de Iowa darán el pistoletazo de salida a las primarias del Partido Republicano en menos de un mes", escribe Marshall Cohen.

Se trata de una decisión extraordinaria y sin precedentes... pone toda la campaña electoral de Trump en grave peligro legal"

"Se trata de una decisión extraordinaria y sin precedentes", le ha dicho a CNN Derek Muller, profesor de derecho electoral de la Universidad de Notre Dame. "Pone toda la campaña electoral de Trump en grave peligro legal... Y se le pedirá al Tribunal Supremo que escuche este caso que altera las elecciones", asegura este experto que presentó un escrito en el caso que proporcionaba un análisis jurídico de las cuestiones clave en cuestión, pero era neutral sobre la elegibilidad de Trump.