Feijóo: "Si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana"

El líder de la oposición ha aprovechado el receso en las votaciones para transmitir su impresión sobre la primera sesión parlamentaria del año. Alberto Núñez Feijóo llegaba "atónito" a una sala con periodistas en la que ha mostrado preocupado por el devenir de la legislatura después de las agónicas votaciones de este miércoles: "Si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana".

El presidente popular ha asegurado que de haber sabido que la política iba a ser como está siendo en los últimos meses con el Gobierno de Pedro Sánchez, no se habría dedicado a ella. Así, ha tachado de "esperpento" el "desgobierno" que tiene España después de una sesión parlamentaria agónica en la que la no votación de Junts a cambio de varios pagos a Cataluña es lo que ha permitido salvar dos de los decretos del Gobierno así como el techo de gasto. "Esta política, deshonra, humillación no nos lo merecemos", ha señalado en relación a las negociaciones que ha mantenido el PSOE durante todo el día con los de Carles Puigdemont.

"El Gobierno ha hecho el ridículo mercadeando con el derecho de todos los españoles. La acción del Gobierno de Sánchez ha sido marcado desde Ginebra: desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y cuánto durará esta legislatura", ha reprochado.

Asimismo ha cargado contra la supuesta cesión del PSOE ante Junts en las balanzas fiscales y el traspaso de las competencias de inmigración". Y esto, a ojos de Feijóo, supone "el control de fronteras" lo que pondría en cuestión "si Cataluña tiene unas fronteras diferentes a España y si la Generalitat va a poder decidir si recibe o no inmigrantes desde otras partes de España". Otras fuentes de la dirección han alertado de la visión que tiene Junts sobre la inmigración, cuyo discurso es "muy parecido al de los extremistas".

"¿Cuánto será capaz de humillarse Sánchez para estar en la Moncloa? ¿Cuánto ridículo nos queda por ver?", ha lanzado después de avisar que cualquier gobierno europeo habría aprendido hoy la lección de que "no se puede gobernar de espaldas a un país ni pedir el apoyo de alguien desde el desprecio y el insulto".

Antes incluso de que los diputados marcaran su postura, de forma individual y de viva voz, sobre los decretos que este miércoles llegaron al Congreso, el PP ya se abría a estudiar sus recursos ante el Tribunal Constitucional. Fuentes del PP plantean las dudas legales que conllevan ciertas medidas que se incluyen en los decretos. Como es la urgencia de la ley 'ómnibus', el traspaso de las competencias de inmigración a la comunidad de Cataluña así como los regímenes locales.

De la "surrealista" jornada que muchos diputados han dicho vivir este miércoles, los populares sacan la parte positiva. "El Gobierno no sale contento, pero el PP sale edificado". Además, vaticinan que el modus operandi de Junts a la hora de negociar hasta el final con el PSOE acabará contagiando al resto de socios. Sobre todo a ERC, que es el que gobierna en Cataluña. "Tendrá que empezar a apretar", sugieren desde el PP que entienden que Sánchez "no planifica, solo administra el caos".