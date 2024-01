En qué comunidades es obligatorio el uso de la mascarilla a partir de este miércoles

Enero arranca con un aumento de los casos de infecciones respiratorias en nuestro país, que está saturando el sistema sanitario. Por eso, con intención de salvaguardar la atención primaria, el Ministerio de Sanidad ha dado dos días a las comunidades autónomas para que presenten sus contrapuestas sobre el 'uso universal' de las mascarillas en los centros de salud. Mientras tanto, a falta de acuerdo entre el Gobierno y las regiones, algunas comunidades ya se han adelantado.

¿Qué comunidades han establecido el uso obligatorio de las mascarillas?

En la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia se implantó el pasado viernes 5 de enero esta medida para los profesionales sanitarios y los ciudadanos, en el interior de los centros de salud.

Asimismo, la comunidad de Aragón estableció la mascarilla obligatoria para los profesionales sanitarios y de recomendación para la población con síntomas respiratorios agudos, cuando acudieran a estos centros, en espacios cerrados como transporte público, salas de espera o aglomeraciones.

La última comunidad en unirse a esta medida ha sido Canarias, que desde el martes 9 de enero aplicará esta medida en centros sanitarios.

Comunidades contrarias a la mascarilla

Otras comunidades se han limitado a una recomendación de la mascarilla y no su uso obligatorio. Es el caso de Cantabria, que ha optado por mantener la recomendación de usar la mascarilla en centros sanitarios, sin establecer su obligatoriedad, porque considera que la situación "no es tan alarmante" y que "no se puede hablar de colapso del sistema sanitario, no estamos en una situación covid ni mucho menos, hay tensión como todos los años. Esta situación se repite todos los inviernos", según ha subrayado el consejero cántabro de Salud, César Pascual.

De igual forma, Andalucía, Galicia, Madrid, La Rioja, Navarra, Castilla y León y Baleares (gobernadas por el PP), Euskadi (PNV) y Castilla-La Mancha (PSOE), han pedido criterios técnicos al ministerio para tomar una decisión.

¿Quiénes lo consideran una medida insuficiente?

Mientras tanto, algunas comunidades ven incoherente la medida de la mascarilla obligatoria solamente en centros de salud, como es el caso de La Rioja.

Por su parte, el CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, reprocha al Ministerio de Sanidad y a los responsables autonómicos su incapacidad para alcanzar un acuerdo sobre las medidas que se deben adoptar y solicita el refuerzo de las plantillas y la obligatoriedad de la mascarilla. Lo mismo ha hecho el Consejo General de Enfermería, que considera que esta última puede ser una medida preventiva temporal que minimice el pico de contagios por infecciones respiratorias previsto para los próximos días.