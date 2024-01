Garamendi critica la "amenaza" del Gobierno con el SMI: "No es diálogo social, es chantaje"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado este martes que no ha habido diálogo social con el Gobierno en relación al salario mínimo interprofesional (SMI), sino "amenazas" y "chantajes" para que los empresarios firmen una subida del 4%.

"Lo que tiene gracia y sorpresa es que si a esto se le llama diálogo social, pues que le llamen, pero no lo es. Yo creo que lo de ayer se llama amenaza", ha criticado Garamendi en declaraciones a RNE.

El dirigente empresarial se refería así a las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, asegurando que si la CEOE no apoyaba una subida del SMI del 4% para estar en un acuerdo tripartito, el Gobierno sería "más ambicioso" e iría a una subida mayor.

"El secretario de Estado ayer dice que seamos pragmáticos. ¿Qué es pragmático? Es una amenaza, es un chantaje. Es decir, es que o es esto o es más. ¿Pero cuál es el criterio del Gobierno? El criterio del Gobierno debería ser uno. No es que si no estás tú, todavía voy a meter más", ha denunciado el líder de la patronal.

El presidente de la CEOE ha vuelto a reclamar la indexación del SMI a los contratos públicos y bonificaciones para el sector del campo, medidas que por ahora se les ha negado. "Al Ministerio de Trabajo, también a la ministra, les parece bien que se indexe y, sin embargo, dicen ahora que no porque hay otra parte del Gobierno que dice que no. Bueno, aclárense, digan lo que tengan que decir, pero no me digan a mí que aplique pragmatismo, porque el que aplica pragmatismo soy yo", ha subrayado.

"Está presionando absolutamente"

Preguntado por si los empresarios estarían dispuestos a aceptar un alza, Garamendi ha indicado que la CEOE ha hecho una propuesta "que está por ahí" y que supera la inflación. "Hemos hecho un planteamiento del 3,5%, en esa línea, cuando la inflación va a cerrar este año en menos cantidad", ha señalado.

Pero, para Garamendi, el problema "no es si es una cantidad o es otra", sino que los empresarios llevan pidiendo "años" que las administraciones públicas asuman los costes de subir el SMI en sus contratos públicos en lugar de cargarlos sobre las empresas y nada ha cambiado al respecto.

En este sentido, ha recriminado al Gobierno que niegue la indexación del SMI en la contratación pública amparándose en la necesidad de cuadrar sus cuentas y evitar que suba el déficit. "Ahí está la trampa. O sea, te dice que yo no puedo, pero te lo voy a cargar a ti, donde te voy a dejar las cuentas totalmente destrozadas de tu compañía y donde te voy a crear un problema de verdad desde el punto de vista de lo que es el empleo privado", ha reprobado.

Además, ha advertido de que el SMI "está rebasando los convenios y presionando absolutamente" todas las tablas salariales cuando muchos de esos convenios ya están pactados con los sindicatos. "Parece que algunos que no pagan un salario en su vida, van a decidir lo que debemos de hacer los demás", ha criticado.

Más estabilidad

Sobre quienes dicen que no quiere firmar la subida del SMI para evitar una 'foto' con el Gobierno, Garamendi ha señalado que la CEOE ha firmado acuerdos "siempre que se ha podido, en momentos más delicados o menos delicados".

"Con la reforma laboral, hubo mucha gente que no lo gustó y que me dijo que lo estaba haciendo mal. Yo no tengo presente la política. Lo digo con total claridad, yo no soy político, nosotros no estamos en política, estamos al margen de ese espacio", ha asegurado.

Garamendi ha defendido la necesidad de un mayor clima de estabilidad para los empresarios y ha criticado también "los famosos reales decretos ómnibus". "No nos gustan, se cuelan un montón de materias donde tienes que tomar esto porque sí y todo en bloque y no se puede cambiar nada", ha denunciado.