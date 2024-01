Feijóo reprocha al Gobierno la "tóxica utilización política" de los pellets en Galicia

En plena polémica por las bolitas de plástico que invaden las playas de Galicia —y desde este lunes también de Asturias— y coincidiendo con la precampaña electoral, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado la reacción del Gobierno central y de la oposición de la Xunta ante unos vertidos que "de momento parece que no son tóxicos" según los análisis. Más aún cuando los gallegos aún recuerdan "lo que hizo" el PSOE en 2002 contra el Gobierno del PP en Galicia durante el Prestige.

"Lo que sí es tóxico es la utilización política que se está haciendo de un vertido de las costas portuguesas que el mar ha traído a las costas gallegas y, de momento, asturianas; lo que sí es tóxico es responsabilizar a la Xunta, que es la que padece este vertido, por parte de un Gobierno que tenía información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la Xunta hasta el 3 de enero", ha señalado Feijóo en una entrevista en Onda Cero.

En todo caso, el expresidente de Galicia ha admitido que pese a no contar con información oficial del Gobierno hasta enero, la Xunta supo de los vertidos el 13 de diciembre gracias a una llamada al 112. "La Xunta sabe lo que ocurre en Galicia, pero no en mares en las que no tiene competencias". Aun así, ha asegurado que desde el Gobierno de Galicia se ha a poner todos los medios a su alcance para paliar esta crisis medioambiental que afecta a una treintena de platas que, recuerda, su limpieza debería de ser competencia de los municipios. "Vamos a limpiar las playas y lo podemos hacer con el apoyo del Gobierno, que está intoxicando, o sin él".

Durante la entrevista, el líder del PP también ha reprochado al Gobierno que ahora busquen el apoyo de los populares a su decreto anticrisis ante la negativa de Junts a dar su sí: "Se han peleado entre ellos y ahora, ¿resulta que la responsabilidad es de la oposición?", se pregunta a pocos meses del inicio de legislatura. "En lugar de estar ante el estreno del Gobierno, estamos ante el desmoronamiento del Gobierno".

Aun así, el líder del PP mantiene la posibilidad de abstenerse ante el decreto anticrisis si el PSOE incluye sus tres condiciones: deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas -tal y como lleva pidiendo el PP desde la legislatura pasada- y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas -que plantea el nuevo paquete anticrisis-.

El líder del PP no ve "razonable" que Pedro Sánchez "confunda proteger a los españoles con protegerse a sí mismo". Aun así, aboga por "deshacer el muro" que Sánchez prometió levantar durante su discurso de investidura. "Estamos interesados, pero sigue siendo el primer partido de España no podemos ser el ultimo recurso de Sánchez".

En relación a su propuesta para disolver las organización que promuevan referéndums ilegales o declaren la independencia, Feijóo se ha abierto a que pueda debatirse en el Parlamento, incluso, poder enmendarla durante la tramitación de la ley de amnistía para ceñirla a casos "muy agravados". "Esto es una propuesta que va a ser debatida en las Cámaras y que nosotros estamos dispuestos a ver las enmiendas que se presenten. Pero bueno, nosotros entendemos que hay que fortalecer al Estado dado que en este momento el Estado se queda sin ningún tipo de barrera para proteger la integridad de la nación española".