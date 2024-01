TheGrefg anuncia todos los nominados a los premios ESLAND: Ibai Llanos, IlloJuan, El Rubius... y hasta Messi

Oficialmente, es el año de la tercera edición de los Premios ESLAND en Andorra. Por eso, TheGrefg ha aprovechado el primer domingo de 2024 para revelar quiénes serán los streamers que competirán por llevarse el galardón.

Hay 12 categorías y 10 nominados en cada una de ellas. Algo que ha permitido que haya gran variedad entre los elegidos, pero no ha impedido que surga un poco de polémica.

La más sonada ha sido la de Guanyar. El streamer gallego ha sorprendido con su contenido único por la calle en 2023. No obstante, no ha cumplido las normas establecidas para ser nominado en la categoría IRL.

A pesar de que el propio TheGrefg quería que fuera el ganador, no ha llegado a 300 horas de directo en este formato. Ni siquiera ha hecho 300 horas en general en Twitch en 2023, por lo que no ha podido ser elegido. Una decisión que no ha gustado nada a Guanyar.

"Si le preguntas a cualquiera, te dirá que yo soy un streamer IRL", se ha quejado en directo: "¿Estamos premiando entonces las horas streameadas?". Lo cierto es que, este año, para ser más justos, han decidido apoyarse en los números para hacer la lista de nominados.

AuronPlay y Quackity, rechazan su nominación

Este sistema asegura que haya mucho menos críticas con los nominados. Aun así, ha habido dos creadores que no han querido arriesgarse a la polémica y han pedido a TheGrefg no aparecer en la lista final.

Se trata de AuronPlay y Quackity. El catalán estaba seleccionado como Streamer del año, pero ha preferido rechazar la mención. Quackity, por su parte, estaba nominado por su serie de Minecraft, QSMP, y también ha pedido no aparecer en la lista.

Aun así, AuronPlay ha sido nominado por su clip viral con Estopa y su participación en Squid Craft Games 2 y Minecraft Extremo. Al igual que Guanyar, que ha recibido su nominación por Clip del Año.

Además, en esta categoría elegida por el público también está Gemita, IlloJuan o El Rubius. Este último ha conseguido tres nominaciones en total, también por Streamer de variedad y por Streamer del año, aunque ha comentado en directo que no quiere ganar a nada.

NOMINADOS FINALES A STREAMER DEL AÑO pic.twitter.com/x93juUiOvc — Premios ESLAND (@PremiosESLAND) January 8, 2024

Junto a El Rubius e IlloJuan, también están Ibai Llanos, ElXokas, DjMariio, Riverss, El Mariana, WestCole, Spreen y ElMariana como nominados a la categoría más importante, Streamer del año.

Además, ha destacado que en Enfado del año, también elegida por el público, haya sido nominado Messi, por su contestación viral a Ibai durante su retransmisión del Balón de Oro.

En esta categoría también está DjMariio, Agustin51, ElXokas, Riverss o Sezar Blue, que también se hizo muy viral después de recibir un golpe en su coche nuevo mientras conducía en directo.

Todos los nominados podrán ser votados desde la página oficial de los Premios ESLAND a partir de este mismo 8 de enero y el próximo sábado 17 de febrero revelarán los ganadores en un evento que tendrá lugar en Andorra.