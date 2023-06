El viral accidente de coche del 'youtuber' Sezar Blue: un camión destroza su Tesla mientras estaba en directo

Sezar Blue, un youtuber e influencer de comida, ha sido el protagonista absoluto de las últimas horas por un suceso que poco tiene que ver con sus críticas habituales: ha tenido un accidente de tráfico mientras estaba en directo.

A penas quince minutos después de comenzar una retransmisión en Twitch mientras estaba conduciendo, el creador de contenido estaba comentando el gran tráfico que había debido a un choque de coches.

Segundos más tardes, nota como que un camión le toca por detrás y antes de poder hacer nada, le raya todo el lado de su coche que, además, se trataba de un Tesla recién estrenado.

"¡Me acaba de dar el camión!", se enfada en el vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo: "Pero oiga, ¿qué hace? Me ha destrozado el Tesla en pleno directo. No me lo puedo creer".

El directo se corta poco después, pero Sezar Blue mantuvo a todos sus seguidores informados en Instagram. De hecho, la comparación con la historia anterior sorprendió todavía más.

Mis días tienen tantos altibajos emocionales como este video de sezar blue pic.twitter.com/MAFhQ87YnQ — Memakker (@Memakker) June 2, 2023

Por la mañana, supercontento, se iba corriendo a Madrid para recuperar su ordenador recién arreglado. Horas más tarde, su siguiente comunicación fue muy triste por su choque: "No gano para disgustos".

En sus historias también compartió la pelea con la conductora del camión que primero aseguraba que no le había visto, pero que, cuando llamó la policía, cambió de declaración. No obstante, todo estaba grabado por las propias cámaras del Tesla.

El camión quería cambiar de carril y le ha destrozado todo el lateral izquierdo del coche, nuevo. El choque ha sido tal que se ha dañado también el eje del camión.

A pesar del drama, son muchos los que han hecho cientos de memes del accidente. Unos con vídeos de IlloJuan jugando a conducir camiones y otros de Joaquín conduciendo de verdad.

camionero se distrae con un cartel del lidl y le destroza el tesla a Sezar Blue: pic.twitter.com/QRBuXZhkcb — adrilik (@adrilik) June 2, 2023

Por si fuera poco, Sezar Blue ha vuelto a hacer directo al día siguiente y ha vuelto a hacerse viral al enfadarse con la lluvia en una calle de Alcalá de Henares.

Pero y esto ahora qué es, os juro que estoy a lágrimas



pic.twitter.com/LKUpIiccE8 — Forlanista (@forlanista_) June 3, 2023

"¡Esto está mal hecho, hijos de perra!", gritaba en su directo, enfadado por el gran charco de agua que se había formado en el paso de peatones, a pesar de que acababan de arreglar la calle.