Los Reyes Magos también llegan a Las Caracolas: "Me gustaría tener una muñeca"

Junto a la rotonda que indica la entrada a polígono empresarial Villa de Vallecas se encuentra el centro de emergencia temporal Las Caracolas, un espacio donde conviven familias en situación de acogida por su contexto de vulnerabilidad social. Distribuidos en casetas prefabricadas, que forman sus propias calles paralelas, vienen 300 personas, de las cuales 136 son menores que este viernes han recibido un regalo de reyes.

Gracias a las donaciones de Alcampo y al trabajo del personal de Samur-Protección Civil y Samur Social, los niños han podido disfrutar de una mañana muy emotiva en el centro, donde han recibido la visita de la vicealcaldesa, Inma Sanz, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal del distrito de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, quienes les han hecho entrega de estos regalos.

Trabajadores de Samur y Samur Social durante la entrega de regalos en Las Caracolas. 20minutos

Bajo la orgullosa mirada de sus padres, una veintena de niños de todas las edades han cantado el popular villancico Mi burrito sabanero, acompañado de una coreografía bien preparada gracias a las trabajadoras sociales con las que conviven día a día. Tras llevarse el aplauso de todos los presentes, se han abrazado para después felicitarse por el trabajo bien hecho.

Uno a uno les han ido llamando para entregarles su regalo y en ese momento Las Caracolas se han convertido es un sin fin de gritos de alegría, sonidos de papel rasgado y alguna lágrima de emoción por parte de los padres, que por un rato se olvidaban de sus problemas gracias a la sonrisa de sus hijos.

Mientras jugaba con su hermano en los columpios, una niña pedía a los Reyes Magos unos rotuladores, aunque reconocía que "con cualquier cosa" estaba contenta. Su amiga no se lo ha pensado: "Me gustaría tener una muñeca", afirmando que ha sido "muy buena", poniendo a la madre como testigo, quien ha afirmado entre risas. Otra niña también aseguraba que este año se ha portado bien, pues había hecho "todas las tareas" y lo ha demostrado recitando las vocales, por eso le ha pedido a los Reyes Magos "una casita con muñecas y bicicletas".

916 familias acogidas en 2023

Las Caracolas inició su actividad en diciembre de 2020 y centra su actividad en atender a personas en situación de emergencia social, residencial y acoger temporalmente a familias solicitantes o en proceso de solicitud de protección internacional hasta que pasan a la red estatal de protección social. El centro cubre las necesidades básicas de alojamiento, manutención e higiene. Además, presta apoyo y acompañamiento de profesionales para superar su situación de desprotección. En 2023, atendió a un total de 916 familias formadas por 2.507 personas.

Niños jugando en los columpios de Las Caracolas. 20minutos

Uno de estos casos es el de David (nombre ficticio, pues prefiere no revelar su identidad), un español que llegó hace un mes y medio con su mujer y su hija de apenas un año tras perder la casa donde vivían, pues no les llegaba para pagar el alquiler. "Gracias al Samur Social estamos aquí y tenemos una buena ayuda para salir adelante", comenta agradecido mientras la niña corretea a su al rededor. Para él, el día a día es "un poco difícil", pues el centro tiene unos horarios "muy estrictos" y se siente limitado a la hora de buscar una nueva vida. Aunque da gracias por "no estar en la calle", ya que aquí no les falta alimento y reconoce estar "muy bien atendidos".

El caso de Lucía (nombre ficticio, pues prefiere no revelar su identidad) es muy distinto, pues llegó a España desde Cuba hace seis meses junto a los otros cuatro miembros de su familia. Nada más aterrizar les llevaron a Las Caracolas, donde están esperando a que su situación se resuelva de alguna manera, pues la temporalidad de este centro no les va a permitir estar mucho más allí. "Los niños hacen que el día a día sea más llevadero, hacemos como si viviéramos en un piso", afirma con una sonrisa mientras le pide a los Reyes Magos "un piso donde poder estar todos juntos".