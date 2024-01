Adara Molinero reflexiona sobre su temprana maternidad: "Me hace ser mejor persona"

Adara Molinero fue madre con Hugo Sierra a una edad temprana. Ambos llevaban apenas un mes juntos cuando la televisiva se dio cuenta de que estaba embarazada. Por ello, su vida cambió por completo a los 25 años. Un cambio del que ahora ha querido hablar a través de sus redes sociales.

Así, ganadora de Gran Hermano VIP ha explicado que todo fue "muy rápido". Y es que, como así aseguró en Supervivientes: "Me quedé embarazada al mes de conocerle y yo nunca había pensado en tener hijos con ningún chico".

Pero, aunque fuera una completa sorpresa para ambos, al descubrir la noticia tanto el uruguayo como la influencer no dudaron en querer a Martín. El pequeño ya va a cumplir cinco años y, como así ha asegurado su madre, es un niño "muy deseado, por parte del padre y por mi parte".

Adara es quien cuida prácticamente en su totalidad al pequeño, a excepción de un par de días al mes, ya que ambos progenitores comparten su custodia. Un hecho que aunque ha provocado conflictos públicos contra Hugo Sierra, lo importante es que para ella Martín lo es todo.

Adara quiere darle a su hijo la mejor educación posible y por ello quiere que crezca en libertad y disfrutando de cada día. Y es que, como así ha asegurado, Martín es "lo mejor" que le ha pasado en la vida. Por ello, aunque su romance con Hugo al final "no salió bien", no se arrepiente de ser madre. "Él me cambió y me cambia, me hace ser mejor persona", ha confesado.

"Cómo se puede amar tanto a esta cosita. Siempre deseé ser madre y sabía que le iba a querer muchísimo, pero nunca pude llegar a imaginar que tanto", ha reflexionado a través de su perfil, donde también ha mostrado lo "duro" que es "ser mamá a veces".