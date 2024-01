Qué hacer este fin de semana en Barcelona: la ciudad despide la Navidad con una cabalgata de Reyes muy dulce y con 'El Cascanueces'

Este fin de semana Barcelona empieza a despedir la Navidad. Como cada 5 de enero, los Reyes Magos se pasearán por las calles de Barcelona para ofrecer una cabalgata totalmente mágica; el famoso cuento navideño de Ernest T. A. Hoffman resonará por todo el Palau de la Música Catalana; la exposición “Naturaleza o cultura” hará reflexionar sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza y, el festival de música más emblemático de todos los tiempos, Tomorrowland, regala a Barcelona una experiencia totalmente inmersiva.

Una imagen de la representación de "El Trencanous". Palau de la Música

El famoso cuento de Navidad llega al Palau de la Música Catalana

Uno de los mejores planes para despedir estas fiestas navideñas es acudir al Palau de la Música Catalana y disfrutar en directo de la valiente historia de un soldado de juguete: El Cascanueces.

La Orquesta Sinfónica del Vallès narrará esta historia, inspirada en el cuento de Ernest T. A. Hoffman, de la mano de uno de los mejores actores de doblaje del panorama nacional, Luís Posada.

Juntos y con una selección sinfónica del hipnótico ballet, ofrecerán una experiencia musical sin igual a todos los visitantes, que podrán sumergirse en la magia que desprende uno de los clásicos de la Navidad.

C/ Palau de la Música, 4-6; 6 y 7 de enero; Entradas a partir de 28 euros; palaumusica.cat

Una imagen de una Cabalgata de los Reyes Magos en Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Los Reyes Magos regresan otro año más a Barcelona

Los Reyes de Oriente llegan este viernes a la ciudad de Barcelona vía mar a bordo del pailebote Santa Eulàlia. Una vez toquen tierra firme, irán hasta el Portal de la Pau donde el alcalde, Jaume Collboni, les recibirá. Una vez allí les hará entrega de las llaves de la ciudad para que puedan entrar por la noche a dejar los regalos en todas las casas.

A partir de las 18:00 horas empezará la cabalgata en la avenida Marquès de Argentera. Finalizará sobre las 21:15 horas en la avenida Reina Maria Cristina, después de un largo recorrido repleto de danza de astros blancos, enanos, intergalácticos y un largo etcétera.

Como final de fiesta, no podría faltar el cargamento de regalos y la explosión de caramelos de la mano de los personajes del parque de atracciones de Barcelona, el Tibidabo.

Varios localizaciones; 5 de enero; Entrada gratuita; barcelona.cat

Una imagen de la exposición "Naturaleza o cultura". Ajuntament de Barcelona

Una reflexión entre los humanos y la naturaleza

La exposición ¿Naturaleza o cultura? presenta toda una fusión de conceptos plasmados en un recorrido histórico, local y global. La muestra también propone una reflexión sobre la relación de los seres humanos y la naturaleza, a través de un diálogo entre el mundo y Barcelona, atravesando la historia del museo y el parque de la Ciutadella

La exposición, producida por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, cuenta con una gran variedad de colecciones emblemáticas del museo; desde el esqueleto de L’Avi, un elefante que fue la estrella del Zoo mucho antes que Copito de Nieve hasta un diorama de los dos últimos halcones que vivieron en el campanario de Santa Maria del Pi.

La exhibición no pretende solo mostrar colecciones, sino que tiene como finalidad generar preguntas sobre qué papel tienen que jugar los museos de ciencias naturales en el futuro.

Pg Picasso, 9-11; Hasta el 31 de diciembre de 2024; Entrada gratuita; museuciencies.cat

Imagen publicitaria de "The Great Library of Tomorrow". The Great Library of Tomorrow

"The Great Library of Tomorrow", la experiencia inmersiva de Tomorrowland

¿Te imaginas poder abrir un libro y adentrarte en la historia que se está contando? Eso es lo que proponen desde Tomorrowland con su nueva experiencia inmersiva The Great Library of Tomorrow. En ella, los visitantes podrán disfrutar durante una hora de los diferentes mundos y temáticas del festival a través de una experiencia de realidad virual

Pero además de visitar el 'World of the Great Tree' o el 'Realm of Melodia', entre otros, los que acudan a la experiencia también podrán echarle un primer vistazo al ADN de Tomorrowland.

La experiencia es apta para todos los públicos y tiene una durada de 60 minutos, en los que invitan al espectador a embarcarse en una aventura inolvidable por los mundos del festival de música electrónica más famoso del mundo.

Carrer d'Aribau, 5; Hasta el 17 de marzo; Entradas a partir de 19,63 euros; thegreatlibraryoftomorrow.com

Imagen publicitaria del 28.º Circo de Invierno del Ateneu Popular 9 Barris: ‘Glatir’ Ajuntament de Barcelona

Un espectáculo muy circense: Glatir

El circo por excelencia de la acrodanza regresa a Barcelona con una reflexión sobre su legado, las tradiciones y el paso del tiempo. Para ello, han organizado un espectáculo que hace replantearse la tradición de lo que les rodea mientras el mundo evoluciona.

Hasta ahora, siempre se han reunido en una plaza, los tambores que resonaban eran los mismos y las callejuelas donde bailaban también. Pero con este espectáculo se cuestionarán las primeras veces y el por qué de ellas.

La 28ª edición estará protagonizada por Sílvia Capell, Alicia Sáez, Mateo Castelblanco, Juan Carlos Panduro y Amaya Goñi, artistas que se pondrán al frente del público con mástiles chinos, trapecios y mucha acrodanza.

C Portlligat, 11-15; 7 de enero; Entradas a partir de 6 euros; patronbase.com

Imagen publicitaria del espectáculo "Firmamento". Ayuntamiento de Barcelona

La danza, el cine y el teatro en 'Firmamento'

El miedo a dejar atrás la infancia para adentrarse a un nuevo mundo, como es la adolescencia, dan vida a Firmamento, un espectáculo destinado principalmente a quienes van a dar este paso.

Esta pieza artística se encuentra a medio camino entre la danza, el cine y el teatro dentro de un espacio cambiante, en el que los personajes se encuentran en un laberinto lleno de posibilidades.

La compañía Veronal se pone al frente de esta nueva creación de la mano de su fundador, Marcos Morau, en cual desde 2005 ha conseguido posicionarse como creador indispensable en el panorama coreográfico internacional.

C. Lleida, 59; 6 de enero; Entradas agotadas; mercatflors.cat