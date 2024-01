El euríbor cierra diciembre al 3,679% tras registrar su mayor caída desde 2009 aunque la bajada no llega a todos los hipotecados

La caída del euríbor se aceleró en la recta final de 2023. El índice de referencia para la inmensa mayoría de hipotecas a tipo variable en España cerró diciembre por debajo del 4% por primera vez en seis meses, tras registrar su mayor descenso mensual en catorce años. Este desplome trae consigo las primeras bajadas en las cuotas mensuales para aquellos hipotecados que revisen su letra cada seis meses, aunque el alivio no llega todavía para aquellos que hagan una única revisión anual, que todavía verán subir ligeramente la mensualidad.

El Banco de España ha confirmado este martes que el euríbor se situó en diciembre en una media del 3,679%. Se trata del dato más bajo desde el 3,647% registrado en marzo. El indicador anotó así su segundo mes consecutivo de descenso, después de cuatro meses estancado en torno al 4,1%. En tasa diaria, el índice llegó a bajar hasta el 3,513% el último viernes del año, su nivel más bajo desde el pasado 27 de marzo, cuando se situaba en el 3,469%.

"Con una inflación muy controlada en la zona euro (2,4% en noviembre) y un BCE que no solo descarta subidas o mantenimiento de tipos, sino que reconoce abiertamente que llegarán las bajadas en 2024, los mercados consolidan sus previsiones de hace algunas semanas, llevando al euríbor a la baja a un ritmo frenético", explica la portavoz del comparador Kelisto.es, Estefanía González. "Esta bajada del euríbor confirma un cambio de tendencia, pero tenemos que ser cautos: lo más probable es que se mantenga en un entorno del 3% bastantes meses antes de continuar su caída", valora el director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

El descenso del último mes de 2023 fue incluso más pronunciado que el registrado en noviembre, cuando el euríbor cayó algo más de una décima hasta el 4,022%. En esta ocasión, la caída ha sido de más de tres décimas, lo que supone la mayor bajada mensual desde febrero de 2009 -por aquel entonces, el indicador anotó un abrupto descenso de casi medio punto-. "Esta bajada tan drástica en un solo mes nos ha pillado a todos por sorpresa. Nos esperábamos caída, pero no tanta", reconoce Colombelli. "Este ritmo a la baja no puede mantenerse en el tiempo y no podemos descartar todavía que pueda haber alguna otra subida, aunque sea mínima", matiza.

Pese a la caída de diciembre, el euríbor se mantiene por encima del nivel anotado un año antes. En aquel último mes de 2022, el indicador se situaba en una media del 3,018%, inmerso todavía en plena escalada alcista, después de haber empezado el año en negativo. El ascenso con respecto al nivel registrado hace un año se traduce en una subida de la cuota mensual para aquellos hipotecados que tengan firmada la revisión anual con el dato de diciembre de los intereses de su préstamo.

Para un préstamo hipotecario medio de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99%, la actualización anual hará que la letra mensual pase de 707,01 a 761,53 euros, lo que supondrá una subida media de 54,52 euros al mes. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros con las mismas condiciones, el alza llegaría a los 109,05 euros, pasando de 1.414,01 a 1.523,06 euros. Aunque significativamente más moderadas, estas subidas se suman a las registradas ya el año anterior, que superaban de media los 250,01 euros mensuales, ya que el euríbor se disparó del -0,502% en diciembre de 2021 al 3,018% en el mismo mes de 2022.

En cambio, aquellos hipotecados que revisen su cuota mensual semestralmente correrán mejor suerte, ya que se beneficiarán de ligeros descensos. Esto se debe a que las pronunciadas bajadas del euríbor en los últimos dos meses han hecho que el indicador se sitúe ya por debajo del nivel anotado a mediados de 2023 -en junio la tasa media fue del 4,149%-. De este modo, para un crédito hipotecario medio de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99%, la actualización semestral hará que la letra mensual pase de 788,85 a 761,53 euros, es decir, será 27,32 euros más barata. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros con las mismas condiciones, el ahorro sería el doble, casi 55 euros mensuales.

Estas rebajas en las hipotecas son las primeras de las que se esperan a lo largo de 2024. Las previsiones apuntan a que el euríbor seguirá su tendencia a la baja a lo largo del año, de manera que en primavera podrían generalizarse las bajadas para los hipotecados con revisión anual. "Si todo sigue sobre la marcha y en junio de 2024 el euríbor está cerca del 3%, el año podría cerrar en torno al 2,7%", vaticina el director de hipotecas de iAhorro.

"Quien revise su hipoteca a partir de marzo o abril ya podría empezar a notar muy pequeñas reducciones en sus cuotas mensuales", apunta. "Veremos cada vez subidas menos pronunciadas en las hipotecas variables, que podrían dar paso a bajadas para los meses de marzo o abril, con un euríbor que podría consolidarse en niveles de entre el 3% y el 3,5% en el segundo trimestre", coincide González.