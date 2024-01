Santiago Sánchez, el español liberado por Irán, en Madrid: "No sabemos lo afortunados que somos de haber nacido en este país"

El español Santiago Sánchez Cogedor, liberado este domingo por Irán tras ser encarcelado por visitar la tumba de Masha Amini, ha aterrizado este martes en Madrid, donde ha sido recibido por amigos y familiares.

Sus primeras palabras a la prensa, tras abrazar a una multitud, han sido para celebrar su liberación y destacar la dureza de los últimos meses: "No me lo creo, ha sido muy duro, pero ya estoy aquí. No sabemos lo afortunados que somos de haber nacido en este país".

Sánchez Cogedor, que ha pasado 15 meses en una prisión en Irán acusado de espionaje, fue liberado la pasada semana "en el marco de las relaciones amistosas e históricas entre ambos países y en cumplimiento de leyes", según informó el gobierno iraní. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se había comprometido a hacer todo lo posible por su liberación.

Madrileño, de 41 años, Sánchez Cogedor fue detenido en 2022 cuando visitaba la tumba de Mahsa Amini durante un viaje a pie por todo el mundo que realizaba con el destino final de Catar, por el Mundial de Fútbol celebrado en ese país. Amini es la joven que murió en comisaría después de ser detenida por no llevar velo y que causó una revuelta.

Visiblemente más delgado, el que era el único español preso en Irán, ha abrazado a los suyos a su salida por la puerta de la T4 del aeropuerto madrileño y, después, ante las cámaras, ha leído un "diploma" que le han escrito sus compañeros de encarcelamiento, iraníes, en el que resaltaron su capacidad para afrontar la dura experiencia. Después, ha pedido no hacer comentarios políticos a cámara, ha resaltado que se siente un afortunado por haber salido libre tras haber sido acusado de espionaje y ha reclamado tiempo y espacio para el reencuentro con su familia.

Entre los que esperaban a Sánchez Cogedor en el aeropuerto estaba su madre, Celia Cogedor, para quién este martes 2 de enero es "el día más feliz" de su vida. La madre ha explicado a los medios que está muy agradecida a las labores diplomáticas que han favorecido la excarcelación del joven y ha confesado que le ha preparado verdura y pescado para darle la bienvenida. Eso sí, también ha dicho que su hijo tiene pensado continuar con su vida de aventurero y que tendrá que volver a dejarle marchar. Previsiblemente su próximo destino será "África".