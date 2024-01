La madre de Santiago Sánchez Cogedor: "Una de las cosas que ha aprendido del islam es a no tener miedo a la muerte"

Santiago Sánchez Cogedor se encontraba realizando un viaje a pie hasta Qatar para disfrutar del Mundial que se celebró en el país árabe en 2022 cuando fue apresado por la Policía iraní. Desde entonces, por error y hasta ahora, el español ha estado preso más de 14 meses en Irán.

Este martes, Santiago ha llegado a España tras haber sido liberado. Así, su madre, Celia Cogedor, ha atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto, donde esperaba a su hijo: "Estoy muy orgullosa de él".

"Este proceso ha sido con días tristísimos, ha tenido días en los que quería hacer huelga de hambre, tuvo dolor de muelas, se le movió la dentadura porque en la prisión no le daban el aparato que él necesitaba, estuvo muy malo en la cárcel...", ha destacado Celia.

"Hemos logrado animarle, también han sido muy importantes sus amigos, unos amigos que le quieren. Hemos estado todos muy pendientes de él... Pero hemos tenido muchos bajones, tanto él como yo", ha agregado la mujer.

Asimismo, Celia ha señalado: "Ayer hablé con él, me dijo que no podía salir de la cárcel porque 500 presos con mantas le manteaban, le han hecho una carta de despedida que llega al alma. Estuvo en prisión con los mejores políticos del país, en una zona donde le rectificaban su inglés, y le ayudaban a hablar farsí, daba clases de castellano... Ha convivido con gente que estaba condenada a la horca. Me ha dicho que una de las cosas que ha aprendido del islam es a no tener miedo a la muerte".

"Él fue a Irán porque tenía un contacto. Estuvo en 2019 y le había tratado muy bien. Pero este hombre parece que era un opositor al régimen, engañó a mi hijo, lo llevó a la tumba, le hizo una foto como extranjero y la subió a las redes sociales. No sabemos a quién avisó que, inmediatamente, lo detuvieron", ha apuntado la madre de Santiago Sánchez.

De la misma manera, Celia Cogedor ha agradecido la labor del embajador español en Irán: "El embajador ha sido fundamental. Sin él, mi hijo no habría salido en años. Es empático, lo ha dado todo, no ha dormido esta noche, lo ha dejado en el avión a las 3:00 horas... Hasta que no se fue el avión, él no se marchó del aeropuerto. Es un ángel que nos ha devuelto a nuestro hijo".