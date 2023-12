A dos días de las Campanadas, Alberto Chicote, como cada año, sigue sin saber cómo irá vestida su compañera, Cristina Pedroche. Un secreto que tiene en vilo a todo el país y que, cada Nochevieja, se convierte en lo más comentado en las redes sociales.

Este viernes, el chef ha estado en el plató de 'Más Espejo' de Espejo Público para responder a las preguntas de los colaboradores del matinal. Así, Alberto Chicote ha destacado que su esposa fue a verle en directo al balcón de la Puerta del Sol los dos primeros años, pero después ya no ha vuelto: "Está en el restaurante, a la vuelta de la esquina".

De la misma manera, el cocinero ha apuntado que la última llamada del 2023 y la primera del 2024 será, como es costumbre, para su mujer, Inma Núñez. Sin embargo, Chicote ha destacado lo que ha dejado de hacer desde que se toma las uvas con el resto del país.

"Llevo ocho años sin tomarme las uvas porque soy yo quien las va contando, pero no me ha ido tan mal", ha recalcado el chef, que también ha contado una anécdota de su niñez: "Yo, cuando era un chaval, pensaba que lo mejor era ir a tomarse las uvas a la Puerta del Sol, pero mi padre me decía que estaba tonto. Ahora lo veo desde arriba... y qué razón tenía".

Finalmente, el chef ha apuntado que no es nada supersticioso, pero que, desde que presenta las Campanadas en Antena 3, cada año se compra unos gemelos nuevos. "Pues el domingo habrá que estar pendientes de los gemelos de Chicote", ha apuntado Lorena García antes de finalizar la entrevista.