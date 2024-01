Agreden a un equipo de 'Vamos a ver' en la rave ilegal de Murcia: "¡No me toques, chaval! ¡Ni a mí ni al cámara!"

La celebración de una nueva rave ilegal ha supuesto que los medios de comunicación se trasladen a Fuente Álamo, en Murcia, para conocer los detalles de esta fiesta. Así, un equipo de Vamos a ver se ha adentrado en el recinto.

Para celebrar su fiesta, los organizadores han reventado el candado del circuito de Fuente Álamo y, a la celebración han acudido ya más de 15.000 personas que, según aseguran, no se marcharán de allí hasta el día de Reyes.

"Yo llegué el día 31 a mediodía y tengo pensado quedarme hasta que se vayan de aquí. Es mi mayor regalo de Reyes y de Navidad. La gente se mueve, va descubriendo esto y le gusta", ha asegurado Neiva, una de las asistentes a la rave.

"Nosotros no podemos decir cómo nos enteramos. Tenemos mucho cuidado para que la Policía no se entere. Todo se organiza a través de grupos pequeños que se van informando unos a otros", ha señalado otra de las participantes. "La fiesta va muy bien, la gente es muy amable. No nos podemos quejar, hoy nos hemos levantado a las 7:00 horas", ha apuntado un joven.

Sin embargo, mientras Paco Ballesta hablaba con este grupo pacífico, otro participante ha irrumpido ante la cámara gritando: "No me grabes, son mis derechos, no tenéis que estar aquí". El periodista, ante esta situación, ha recalcado que, según los asistentes, esa es "una fiesta de la libertad".

"Aquí detrás hay gente que se quiere meter en su tienda y que a lo mejor no quiere salir ni por detrás. No llevo ni móvil para grabarle un vídeo a mi madre. Esa mierda nos quita la libertad, es control", ha agregado otra joven, señalando a la cámara del matinal.

"Si tanto defendéis la libertad, ¿por qué quieres coaccionar la mía? No vamos a sacar a quien no quiera salir, eso es la libertad. Yo no he impuesto nada a nadie. Esto os perjudica", se ha defendido Paco Ballesta que, tras esto, ha vivido cómo un joven le ha apartado de un empujón, a lo que el periodista ha apuntado: "¡Ni me toques, chaval! ¡Ni a mí ni al cámara!".

Por su parte, desde el plató del matinal, Alfonso Egea, presentador del programa en sustitución de Joaquín Prat, ha condenado la actitud de estos participantes de la fiesta: "Lo que no es libertad es que hayan entrado por la fuerza y de manera ilegal en un recinto que es privado".