Las personas ciegas reivindican el uso del braille: "Gracias a él, muchos podemos trabajar, elegir la ropa o divertirnos"

Cada 4 de enero se conmemora el Día Mundial del Braille, una fecha elegida por la ONU en 2019 con el fin de generar mayor conciencia sobre la importancia de este tipo de lectoescritura para los 285 millones de personas ciegas o con discapacidad visual grave que se calcula que se pueden beneficiar de este sistema en todo el mundo.

Este sistema ideado por Louis Braille (1809-1852), consta que seis puntos que, formando un total de 64 combinaciones, se usan no solo para las letras y los números, sino también para escribir en cualquier idioma, para leer partituras musicales o para anotar partidas de ajedrez.

Desde la ONCE promueven el uso del braille entre sus afiliados, con el objetivo de favorecer la lectoescritura desde todos sus ámbitos: educativo, cultural, el uso del braille en la vida cotidiana y en el ocio, y quieren aprovechar el día mundial para reivindicar su convivencia con las nuevas tecnologías, "durante muchos años y aún a día de hoy se tiene la idea de que el braille es algo obsoleto, pasado de moda o que resulta tan lento y tortuoso que no sirve para nada. Pero gracias a él, y combinado con el uso de la tecnología, muchas personas trabajamos a diario con dispositivos como teclados, anotadores o líneas braille, podemos diferenciar el color de una prenda de ropa cuando nos vestimos o divertirnos jugando a juegos de mesa con familiares y amigos", asegura Marina Rojas, jefa de la Unidad de Braille de la ONCE.

El conocimiento y el uso del braille es ya habitual en colegios y universidades y todo tipo de establecimientos se servicio público, y está presente en envases de productos alimenticios y de medicamentos, botoneras de ascensor, cartas de restaurantes, etc., lo que supone una gran mejora en la vida cotidiana de las personas ciegas o con baja visión.

Tanto es así que este sistema de lectoescritura marca la diferencia entre la inclusión y la exclusión, al ser para muchas de estas personas el medio de acceder a la información y a múltiples tareas cotidianas del día a día, "para una persona ciega, que un envase de tetra brick contenga una etiqueta en braille supone que pueda diferenciar si ese envase contiene leche, zumo o caldo de pollo. Puede que sea un detalle insignificante para la mayoría, pero para las personas que tenemos discapacidad visual grave es la diferencia entre ser autónomos o no serlo, ya que sin algo tan esencial como la inclusión del código braille en los envases dependeremos eternamente de alguien para saber qué productos utilizamos".

Para que lo que se publica en braille lo haga en base a una normas, la ONCE creó en 1984 la Comisión Braille Española (CBE), el órgano que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille de lectoescritura, así como la simbología en relieve y color aplicable a láminas o cualquier producto utilizable por las personas ciegas. Desde la CBE, una especie de Real Academia Española (RAE) del braille, se asesora a distintas empresas y organizaciones sobre cómo incluir este sistema en sus productos y servicios.

Braille, indispensable en la educación y el aprendizaje

La ONCE garantiza el aprendizaje del braille desde temprana edad. De hecho, como explica Alberto Gil, técnico braille en el Servicio Bibliográfico ONCE (SBO), "si un estudiante, tanto de la Universidad, como de Bachillerato, o un trabajador, necesita un libro, la ONCE los adapta a braille de manera prioritaria. De esta manera, se permite que la persona ciega tenga acceso a los mismos libros que sus compañeros videntes".

Esto es especialmente útil para garantizar la inclusión educativa de alumnos que han nacido con discapacidad visual, pero también para aquellos que, por haber adquirido la discapacidad visual más adelante, quieren acceder a la lectura en braille ya de adultos o a cualquier edad, "es frecuente que adultos con pérdida de visión sobrevenida a causa de accidentes o patologías oculares muestren reticencias a acercarse a esta forma de comunicación, al tener la percepción de que les va a resultar muy difícil el aprendizaje", explican desde la ONCE, "por ello, la formación para estas personas se realiza a través de diferentes metodologías y de una manera personalizada al nivel funcional que necesite cada usuario".

Para estos usuarios, la ONCE dispone del promotor de braille para adultos, una figura destinada a formar en su uso a personas que pierden la visión en edad adulta. Asimismo, recientemente se ha puesto en marcha un método de aprendizaje de enseñanza del braille para personas adultas llamado 'Ponte a Punto', que pretende acercar el código de forma amigable y dinámica.

Cupón conmemorativo y el juego más popular

Para conmemorar el Día Mundial del Braille, la ONCE dedica el cupón diario del jueves 4 de enero a este sistema de lectoescritura. Bajo el lema ‘Ponte a punto’, ha puesto a la venta cinco millones de cupones con lo que celebran que gracias a los seis puntos de este código de lectoescritura la vida de las personas ciegas es más accesible, incluso en el ocio.

De hecho, estas navidades, las personas ciegas ya pueden disfrutar del popular juego de cartas ‘Virus!’, que ha adaptado el Servicio Bibliográfico de la ONCE en colaboración con la empresa Tranjis Games.

El juego, que se vende en pack, incluye diferentes materiales, como la caja original de juego con sus 70 cartas marcadas en braille en las esquinas superior izquierda e inferior derecha, un separador en el interior de la caja para poder ser usado cómodamente, cuatro tapetes clasificadores cuatro huecos para su uso durante la partida en colores con contraste para facilitar la dinámica del juego y un manual de instrucciones en tinta y en braille. Todos estos elementos se guardan en una funda de plástico flexible con una etiqueta rígida también en braille.

Una carta del popular Virus! adaptada en Braille. Cedida / ONCE

El Virus! ha sido el primero de ellos, pero también han hecho una adaptación de Lucky Numbers y el objetivo es crear un catálogo de juegos totalmente accesible para las personas con discapacidad visual, con el menor número de adaptaciones posibles para que pueda ser 100% inclusivo.

El Servicio Bibliográfico ONCE es el organismo encargado de adaptar en braille, en relieve y en audio, los textos que necesitan las personas afiliadas que se los pidan. Por eso, además de los libros, pueden adaptar apuntes para estudiantes, exámenes, pruebas de valoración, etc., y elementos como planos, mapas, juegos de mesa… y edita y adapta mensualmente publicaciones propias.

En la actualidad, la Biblioteca Digital de la ONCE, que usan más de 13.000 personas con ceguera o sordoceguera al año y en la que se realizan casi medio millón de consultas, cuenta con más de 75.000 títulos.