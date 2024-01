Todo sobre la cabalgata de Reyes en Santiago de Compostela 2024: horario, recorrido y ubicación

Otro año más, los Reyes Magos recorrerán las calles de todas las ciudades de España antes de visitar las casas y dejar los esperados regalos. En Santiago de Compostela, durante la noche que va del 5 al 6 de enero, las caravanas de Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán de la Praza da Mercé de Conxo y desfilarán por la capital gallega hasta llegar a la Plaza del Obradoiro.

A diferencia de otras cabalgatas, estos Reyes Magos no serán guiados por la estrella de Belén, sino que irán acompañados de la estrella de Compostela para hacer referencia a su lema del año: 'Compostela a estrela do Nadal'. Además, nadie se irá con las manos vacías, ya que se repartirán 400 kilos de caramelos sin lactosa ni gluten y llenarán de ilusión el espíritu navideño de los más pequeños y no tan pequeños.

¿Cuándo es la cabalgata de Reyes 2024 en Santiago de Compostela?

La tarde del 5 de enero, los Reyes Magos llegarán a la Praza da Mercé de Conxo a las 16:30 acompañados por los bomberos. Sobre las 17:00 horas, saldrán desde ese mismo lugar y recorrerán algunas de las calles y puntos emblemáticos de la ciudad hasta llegar al Obradoiro alrededor de las 18:30 horas.

Recorrido de la cabalgata de Reyes en Santiago de Compostela