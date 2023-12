Iago vuelve a casa tras tres días desaparecido: "Ha dormido en la calle, no tenía ni idea de lo que pasaba"

Final feliz. La desaparición del joven de 19 años Iago Negrón, que tenía en vilo a la localidad de Pozuelo de Alarcón, ha acabado bien: el chico ha regresado a casa, tal y como ha confirmado este domingo por la mañana su padre, David, en la cuenta de Instagram del joven.

"Perdido y hallado en el Templo al tercer día", escribió el padre en Instagram, haciendo referencia al pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús niño se pierde de sus padres en Jerusalén.

"Está bien. Física y mentalmente. Ha estado solo. Ha dormido en la calle. Ha vuelto a casa por su cuenta. No ha tenido acceso a medios ni a móviles, no tenía ni idea de lo que estaba pasando", dijo David Negrón.

"Gracias a todos. Que Dios os bendiga. Seguiremos informando en cuanto nos repongamos. Ahora os pedimos paz y descanso. Millones de gracias por compartir, por ayudar, por preocuparos, por vuestras oraciones", concluye la publicación.

El chico había desaparecido desde el pasado jueves 28 a primera hora de la mañana. Se había llevado el DNI, las llaves, el abono transporte, abrigo y algo de dinero, pero no el móvil, que dejó en modo avión metido en una caja en su casa.

Además, envió tres misteriosos mensajes de vídeo a sendas personas: "Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver", dijo en ellos, con tono afectado.