Todo lo que se sabe de Iago, el joven desaparecido en Pozuelo desde el jueves

Ni una pista y más preguntas que respuestas. Así están los familiares y amigos de Iago Negrón González, un joven de 19 años al que la Policía busca con ahínco desde que el pasado jueves de madrugada desapareciera sin dejar rastro, después de enviar tres enigmáticos mensajes en vídeo y tras dejarse el teléfono móvil en casa.

Todo ocurrió la madrugada del jueves, 28 de diciembre. Iago llegó a su casa de Pozuelo de Alarcón tras haber salido. Eran entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana. Acto seguido, envío tres misteriosos mensajes de vídeo a sendas personas: "Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver", dijo en ellos, con tono afectado.

Los receptores no le dieron importancia a los vídeos en ese momento, ya que se da la circunstancia de que fueron enviados el día de los Inocentes, por lo que consideraron que se trataría de una broma.

El joven Iago, hijo del músico David Negrón, puso el teléfono en modo avión y lo guardó en una caja. Posteriormente, abandonó su hogar con el DNI, las llaves, el abono transporte, abrigo y algo de dinero. Pero desde entonces no se ha sabido nada más de él.

Sus padres están lógicamente angustiados. La Policía no tiene ninguna pista, Protección Civil no ha recibido alerta alguna y por los hospitales de la zona no hay constancia de su ingreso.

Los padres del joven se aferran a una desaparición voluntaria, ya que al parecer, los amigos del chico afirman que el joven "hablaba de irse de casa sin decir nada en las últimas semanas".

De hecho, David Negrón cree que la marcha de su hijo puede estar relacionada con algún tipo de reto viral, ya que tal y como explicó este viernes en televisión, existe entre youtubers e instagramers un reto consistente en permanecer incomunicado durante 48 horas.

"No me puedo creer que nos haya hecho esto, pero es una posibilidad que manejamos. Algo tan maquiavélico no lo había hecho nunca", dijo David Negrón sobre su hijo. El músico está usando la cuenta de Instagram de su hijo, que dejó abierta en su móvil, para pedir su vuelta a casa.

"Iago, vente ya a casa. Te queremos un montón. Todo el mundo quiere que vuelvas. Te pedimos que vuelvas, por favor, te queremos", fueron las palabras desesperadas de David, padre de Iago, hacia su hijo.

"Él tiene un pronto, como todos los chavales de su edad, pero nunca ha hecho una cosa así", explicó el padre del desaparecido. "El detalle del móvil es muy raro porque el teléfono es su conexión. Encontrarnos el móvil en una caja metido y con la contraseña cambiada... es muy raro. ¿Cómo se va a ir sin móvil?", se preguntaba David Negrón, que tampoco descarta que la actitud de su hijo se debiera a que alguien le suministrara "algún tipo de droga en alguna consumición".