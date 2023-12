Los enigmáticos mensajes de Iago antes de desaparecer en Pozuelo: "Por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver"

El joven de 19 años de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que desapareció este jueves por la mañana tras salir de su casa, después de una noche de fiesta y sin el móvil, envió tres enigmáticos mensajes a varios contactos antes de desaparecer.

Los padres, Mer y David, han informado de que el joven salió de casa con abrigo, "algo de dinero", el DNI y el abono transporte, pero que se dejó el móvil en una caja en casa. Antes de salir, envió "tres mensajes de vídeo muy raros a tres personas muy concretas, pero son mensajes muy raros y a la gente con la que se lleva bien no les ha dicho nada".

Según han contado sus progenitores al programa Espejo Público de Antena 3, en los tres vídeos de despedida que dejó grabados a personas de su entorno se veía al chico "muy afectado y en estado de shock".

"Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver", dijo el chico, según añade Antena 3 Noticias en su web. Además, según las mismas fuentes, los amigos del joven han asegurado que Iago "hablaba de irse de casa sin decir nada en las últimas semanas".

El padre de Iago, el músico David Negrón, ha compartido varios vídeos en la cuenta de Instagram de su hijo, que estaba abierta en su móvil. En ellos cuenta que hasta el momento y más de 24 horas después de la última vez que supieron del joven, no tienen "ninguna pista" sobre el paradero de Iago.

Según ha dicho, ni la Policía de Pozuelo, ni desde Protección Civil, ni en los hospitales de la zona han tenido noticias del joven.