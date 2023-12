Un alcalde de Vox en Jaén publica un calendario franquista editado por su anterior negocio

El alcalde de Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, de Vox, ha lanzado un calendario franquista que ha sido editado por la asesoría laboral que él regentó y donde trabajó hasta su elección como regidor local el pasado mes de junio, aunque lo ha desvinculado del Ayuntamiento. En el almanaque se ven las imágenes de Franco y José Antonio Primo de Rivera, junto a la frase "Yo soy responsable solo ante Dios y la historia".

Del calendario se han editado unos 800 ejemplares repartidos entre los clientes de la Asesoría García & Brandao, los apellidos del alcalde y de su pareja, que dan nombre a esta gestoría.

Sin embargo, el alcalde ha desvinculado este calendario de su cargo como máximo responsable municipal. "Es un almanaque que lleva haciéndose desde al menos 15 años en la asesoría, de la que yo ya no soy titular porque la he traspasado, y donde el Ayuntamiento no tiene nada que ver", ha indicado García Avilés.

Desde el PSOE, el portavoz municipal y anterior alcalde, Ramón Gallego, cree, no obstante, que García Avilés debería haberse abstenido este año de lanzar ese calendario "por respeto al Ayuntamiento".

La vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra (PSOE), acusó al PP, en el pleno de este jueves, de connivencia con Vox: "Ustedes han abierto la puerta al franquismo sociológico sin complejos", dijo Parra, aludiendo al almanaque de Puente de Génave.

Además, este alcalde ha tenido en su despacho municipal del consistorio una pequeña estatua de Franco que, según asegura, le regaló un vecino.

Sin embargo, el pasado mes de junio, con ocasión del Día del Orgullo, García Avilés también se convirtió en el primer alcalde de Vox en toda España que decidió colocar la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento, a pesar de que se había mostrado muy crítico en redes sociales hacia las personas de ese colectivo.

Francisco García Avilés fue el más votado en las pasadas elecciones municipales al obtener, con la lista de Vox, seis de los 11 ediles de la Corporación, frente a los cuatro del PSOE (que gobernó el municipio durante tres décadas) y uno del PP.