Más Madrid y PSOE piden un Pleno extraordinario para reprobar a Ortega Smith y exigir su dimisión

Más Madrid y PSOE han pedido un Pleno extraordinario para reprobar al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y exigir su dimisión como concejal y diputado tras lo ocurrido el pasado viernes, cuando lanzó unos papeles, tiró una botella de agua y se encaró con el portavoz adjunto Eduardo Fernández Rubiño.

"Cada día que pasa con el señor Ortega Smith agarrándose al sillón, es un día de bochorno innecesario para las instituciones democráticas", ha declarado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en un comunicado. La petición de Pleno ya ha sido registrada.

Los grupos de la izquierda quieren que el Pleno condene y repruebe la actitud de Ortega Smith y le exija su dimisión como concejal del Ayuntamiento y como diputado en el Congreso y, en caso de que él se niegue, que su partido le exija ambas renuncias.

"Todos los madrileños y madrileñas han podido ver la chulería y la actitud de matón del señor Ortega Smith, que reacciona en la casa de la palabra y la democracia municipal con violencia injustificada ante aquello que no le gusta", ha expuesto Maestre.

"Que hable la institución que nos representa a todos"

Aunque desde todos los partidos con representación municipal, menos Vox, se le ha pedido la dimisión, "esto no es una cuestión de partes y toca que hable la institución que nos representa a todos", argumentan en Más Madrid, "con más razón si Ortega Smith se enorgullece de lo que ha hecho y su partido lo ampara como hasta ahora".

"El Pleno debe pronunciarse y exigirle claramente que renuncie a sus cargos, y esperamos que el PP sea consecuente con las palabras de Almeida y no se alinee con el silencio de su presidente, Alberto Núñez Feijóo", ha concluido Maestre.

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha declarado que "Vox no debería haber entrado nunca a las instituciones y ha entrado de la mano del PP. Espero que el alcalde cumpla su palabra, que apoye cualquier iniciativa que lleve la izquierda para que este señor se sienta no solo reprobado, sino fuera del debate en la defensa de una ciudad que tiene que ser libre de violencia. Un agresor no puede seguir representando a los madrileños".