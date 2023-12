Los arroceros piden poner coto a la proliferación de flamencos en la Albufera de Valencia: "Nos van a hacer un daño terrible"

La organización agraria Asaja ha reclamado este martes a las administraciones que pongan freno al creciente aumento de la población de flamencos en la Albufera de Valencia, por los daños que están ocasionando al cultivo de arroz.

"Estamos asustados, si no se toman medidas antes de la próxima campaña del arroz, los flamencos nos van a hacer un daño terrible" ha afirmado el responsable de la sectorial del arroz de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asana), José Pascual Fortea.

La patronal agraria señala que estas aves han venido ocasionando graves daños a los arrozales en los últimos años que se suman a los perjuicios que ya venían provocando los patos, pero la cría y multiplicación de ejemplares en el paraje amenazan con incrementar las pérdidas en el sector.

Según Asaja, los flamencos pisotean en primavera los campos recién sembrados con tal virulencia que los agricultores no solo pierden esas plantas, sino que en muchos casos no los vuelven a sembrar porque no vale la pena, ya que la producción recolectada en la siega resulta tan exigua que no compensa los costes de producción.

Por ello, Fortea advierte de que "o las Administraciones reducen la población de flamencos a unos niveles razonables que permitan compatibilizarla con la actividad arrocera, o establecen una línea de compensaciones con una suficiente cuantía económica para cubrir los daños totales en el cultivo.

"La situación es muy preocupante y quedarse de brazos cruzados no es una opción si queremos seguir produciendo arroz, un cultivo que contribuye de manera decisiva al mantenimiento del parque natural", añade el responsable de la organización.