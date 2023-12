Los menores trans necesitan un examen médico para hormonarse en Madrid tras la reforma aprobada de las leyes trans y LGTBI

Los menores trans necesitarán un examen médico previo para poder acceder al tratamiento hormonal en la Comunidad de Madrid. La reforma de las leyes trans y LGTBI que la Asamblea de Madrid ha aprobado este viernes en Pleno extraordinario incluye este requisito, entre otras modificaciones. El cambio en la legislación autonómica ha contado con el apoyo del Partido Popular y de Vox. Por su parte, el grupo parlamentario del Partido Socialista y Más Madrid se han opuesto al considerar que esta revisión es un retroceso en los derechos de estos colectivos.

Como novedad, el artículo 14 reformado de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid contempla la necesidad de realizar un "examen previo de dichos profesionales [pediátricos]" para que los menores de edad puedan acceder al tratamiento hormonal médico relativo a su transexualidad. Ese mismo punto menciona que antes de iniciar el procedimiento farmacológico "será requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil".

Entre las modificaciones que se incluyen, se elimina la práctica totalidad de las menciones relativas a las medidas en el ámbito educativo, derogando los artículos 29, 30, 31, 32 y 34 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Y también el artículo 24 de la ley trans, relativo a los planes y contenidos educativos. Con la reforma desaparecen las menciones relativas a la identidad y a la expresión de género que las anteriores leyes empleaban y quedan sustituidas por términos como "condición sexual" y "sexualidad".

La reforma aprobada este viernes busca "descriminalizar" la asistencia de especialistas de la salud a los menores trans y "facilitar que los profesionales hagan un acompañamiento" en el proceso de transición, según indican desde el PP de Madrid. Desde el Gobierno regional consideran que era necesario eliminar toda la "ingeniería social" que se había introducido en las charlas de los colegios y garantizar que estas se imparten por profesionales cualificados como médicos y psicólogos.

Una reforma para proteger a los menores

"Van a equilibrar los derechos, van a aportar rigor jurídico y ciencia donde se había incluido ideología. Son modificaciones muy trabajadas, muy habladas con organizaciones, profesionales y Familias. Los menores van a estar más protegidos", ha expresado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, sobre las reformas aprobadas. La diputada del Partido Popular, Mónica Lavín, ha remarcado que el nuevo texto "devuelve el rigor, frente a la ideología y al sectarismo impuestos". Lavín ha aclarado que la ley no elimina ningún derecho y "devuelve la voz a los profesionales, familias y alumnos".

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se muestra contenta con estas modificaciones que llevan años pidiendo. "Ya no van a entrar en el colegio a dar contenidos ideológicos a nuestros hijos con seis y nueve años sin control. Mejora que en las categorías deportivas de mujeres no puedan entrar personas trans, mejora también que no nos insulten a las mujeres borrándonos del mapa", ha reflejado Monasterio. Desde el grupo parlamentario, el diputado, José Antonio Fúster, ha considerado que este es el primer paso para "eliminar los privilegios injustos", pero esperan derogar la ley en su totalidad en el futuro: "Estamos aquí para reconstruir todo lo que se ha destruido".

Un retroceso en derechos

Los grupos de PSOE-M y Más Madrid en la Asamblea de Madrid consideran que con esta modificación se produce un retroceso en derechos en la región. El portavoz socialista, Juan Lobato, ha lamentado que se eliminen de las leyes las menciones a los contenidos educativos en las aulas: "Elimina los protocolos de diversidad, a nosotros nos parecen esenciales que en los colegios e institutos existan para facilitar la convivencia. Es un retroceso en derechos de algo que se había conseguido y funcionaba". El diputado socialista, Santiago José Rivero, ha remarcado que la aprobación supone "el primer retroceso en derechos LGTBI en España" y pone a las personas del colectivo en "el foco del odio".

Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, se opone de manera frontal a la reforma que ha defendido el Ejecutivo autonómico, ya que considera que se vuelve a la patologización de las personas trans. "Hoy Ayuso abre la puerta a las terapias de reconversión y a los informes clínicos para menores. Ayuso establecerá el derecho a discriminar a las personas trans en el ámbito educativo y sanitario", ha advertido. La diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, ha anunciado su intención de acudir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional. Antonellí se ha dirigido a la bancada del PP para recordarles que "pasaran a tener las manos manchadas de sangre", ya que, en su opinión, "son muy mala gente".