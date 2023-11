Carla Antonelli: "Las reformas del PP dejan desprotegidas a las personas no binarias y trans"

El pleno de la Asamblea de Madrid debate este jueves las proposiciones de ley que ha registrado el PP para reformar las llamadas leyes trans y LGTBI autonómicas. Los cambios legales que proponen los ‘populares’, que ya habían sido anunciados por Isabel Díaz Ayuso en los primeros compases de la legislatura, afectan a gran parte del articulado de las leyes, que fueron aprobadas en 2016.

Mientras que el PP, que tiene asegurada la viabilidad de las reformas gracias a su mayoría absoluta, defiende que su propuesta mejora la regulación actual, Más Madrid y el PSOE denuncian que se recortan derechos. 20minutos conversa con Mónica Lavín, diputada del PP, y con Carla Antonelli, diputada regional de Más Madrid y senadora, sobre las iniciativas y sus consecuencias un día antes de su debate parlamentario.

¿Qué suponen las reformas que ha presentado el PP?Estamos ante una grandísima involución. Es un despropósito absoluto. Además, por parte de Ayuso es una cuestión de rencor, de venganza, de vendetta… Sus palabras "golpe por golpe" cobran más sentido que nunca: seguramente consideran que la ley de Amnistía es un golpe contra ellos y optan por derogar los derechos que sacaron adelante.



¿Qué alcance tienen los cambios propuestos?

Es una derogación de facto de las leyes. Han derogado todo aquello que hablaba de la libre autodeterminación, de la identidad o de la expresión de género. La reforma deja desprotegidas y fuera de esta ley al conjunto de las personas trans y no binarias. Desaparece la palabra trans de todo el texto y pasa a denominarnos transexuales. Esto nos indica hacia dónde va el fondo y la forma: a la patologización.



¿Qué implica esto?Donde antes se decía que no era necesarios informes médicos, ahora son necesarios. Dicen que el pasar por un psicólogo o un psiquiatra, en su caso, no puede considerarse nunca motivo de discriminación ni vulneración de derechos. Nos están diciendo que por ley estamos obligados a pasar por psiquiatras y que, además, esto no es un atentado hacia nuestra propia autodeterminación y dignidad. Se saltan a la Organización Mundial de la Salud, que lo descatalogó como trastorno mental.



Desde febrero tenemos una ley trans estatal. ¿Cómo será a partir de ahora su aplicación en Madrid?La ley trans estatal va a dar un paraguas general, pero esta reforma va a afectar a las personas en todo aquello que tiene que ver con las competencias propias de la Comunidad de Madrid. Afectará en la educación, la sanidad pública...

¿Cómo va a afectar al ámbito sanitario?

La ley nacional no estipula en ningún momento qué tipo de tratamientos hay que tomar. Ni quiénes están acogidos porque eso nunca ha pasado por el Consejo Interterritorial de Salud. Por lo tanto, la atención en la sanidad pública está contemplada en las leyes autonómicas. Y estaba contemplado en la ley de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Nos vuelven a patologizar y no es desde la autodeterminación. Derogan también la descentralización de los recursos hacia las personas trans.



¿Y en la parte educativa?

Toda la parte educativa la desvirtúan completamente. Se cargan los currículos escolares. No se va a dar formación de sensibilización en cuanto a las realidades de las personas trans. El alumnado trans se sentirá desprotegido. El PP dice que no deroga nada y que no cambia nada, y yo pienso que se están riendo de nosotros en la cara. Esto es un atentado en contra del colectivo trans. Y esto nos lo olvidaremos en muchos años.

También hay cambios en todo lo que tiene que ver con trámites administrativos. ¿Qué supone?

Van a quedar desamparadas todas las personas trans que no hayan modificado su documentación con la ley nacional. Cuando tú te cargas y derogas directamente todo el artículo de documentación administrativa quiere decir que todas aquellas personas que no se han operado no podrán cambiar sus tarjetas de abono transporte, sus carnets de biblioteca, de la piscina... Todo lo que sea en el ámbito administrativo de la Comunidad de Madrid envía a todas aquellas personas que no están acogidas a la ley nacional al mundo de los parias. Se quedan sin derechos.



Desaparecen los regímenes sancionadores, ¿quedarán impunes acosos o las llamadas terapias de conversión?Ante estas conductas solo queda recurrir al ámbito nacional por las vías civil y penal ordinarias. Estas leyes suponían un recurso perfectamente posible y constitucional dentro del ámbito de las comunidades que tienen las otras leyes integrales trans de otras regiones y lo han eliminado. Es verdad que solamente llegaron a admitir a trámite una de las denuncias, pero porque nunca han tenido el interés de ejecutar esta ley. La realidad es que no la han ejecutado ni un 50%. No han querido ir más allá.

Se elimina la inversión de la carga de la prueba, pero la jurisprudencia la admite para casos de discriminación. ¿Cree que ahora será más difícil demostrarlos?

Esto se hace también en el ámbito laboral. Cuando un trabajador es despedido, no es él quien tiene que demostrar que fue discriminado, sino que es la empresa la que tiene que demostrar que no lo hizo. Es absolutamente constitucional, siempre y cuando se refiera a este ámbito y al de las administraciones públicas. Quieren aparentar que se refiere al ámbito penal y entonces la gente se echa las manos a la cabeza. Pero no, se refiere al ámbito de las administraciones públicas y el Tribunal Constitucional lo ha avalado.



El PP asegura que ha consultado con expertos y con el colectivo para reformar la ley.¿Qué expertos? Con el colectivo no han hablado de ninguna forma. La asociación Chrysallis, que agrupa a 2.000 familias, pidió una reunión a Isabel Díaz Ayuso y se les contestó que no tenía tiempo en toda la legislatura. ¿Con quién ha hablado? Con padres y madres transfóbicos de un colectivo, Amanda, en el que no se sabe muy bien ni quiénes están.

¿Y qué le parece que se hagan las reformas por la vía de urgencia?

La semana pasada en el Senado se derogó una parte del reglamento para evitar que las proposiciones de ley del Gobierno de España pudieran ir por la vía de urgencia. En la Asamblea de Madrid, la señora Ayuso ejecuta lo que el PP derogó en el Senado.