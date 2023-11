Mónica Lavín (PP): "Con la reforma de las leyes trans y LGTBI pretendemos devolver ciencia donde había ideología"

El pleno de la Asamblea de Madrid debate este jueves las proposiciones de ley que ha registrado el PP para reformar las llamadas leyes trans y LGTBI autonómicas. Los cambios legales que proponen los ‘populares’, que ya habían sido anunciados por Isabel Díaz Ayuso en los primeros compases de la legislatura, afectan a gran parte del articulado de las leyes, que fueron aprobadas en 2016.

Mientras que el PP, que tiene asegurada la viabilidad de las reformas gracias a su mayoría absoluta, defiende que su propuesta mejora la regulación actual, Más Madrid y el PSOE denuncian que se recortan derechos. 20minutos conversa con Mónica Lavín, diputada del PP, y con Carla Antonelli, diputada regional de Más Madrid y senadora, sobre las iniciativas y sus consecuencias un día antes de su debate parlamentario.

¿Estas reformas recortan derechos a las personas LGTBI y trans?

Absolutamente no. No se recorta ni un solo derecho, al revés: la protección se hace más efectiva. Es lo que dice el propio título de la reforma: se busca promover y velar por la igualdad efectiva y la no discriminación. Es una ley para todos, ahora sí. Lo único que se elimina en esta reforma son aquellos argumentos que son más bien ideología.



¿Qué buscan con los cambios?

Pretendemos devolver ciencia donde había ideología. Que no se imponga una única manera de ser o de pensar en las políticas LGTBI ni en las que tienen que ver con la transexualidad. Es una reforma que pretende ser mucho más garantista para todo el mundo en tanto en cuanto se profesionalizan los servicios y la atención, tanto educativa como sanitaria, y se favorece la seguridad jurídica que protege a todos por igual. Se les libra de la tutela de un pensamiento único que pretende imponerse cuando hablamos de estas materias.

¿Por qué se hace la reforma ahora?

Ahora es el momento adecuado porque tenemos la confianza de la mayoría de los madrileños. La reforma fue un compromiso de Isabel Díaz Ayuso en campaña. El objetivo es devolver el rigor científico, jurídico y social a los ciudadanos.

¿Por qué recurren al procedimiento de urgencia?

El procedimiento de urgencia lo que hace es acortar a la mitad los plazos de tramitación ordinaria. Queremos que las reformas estén aprobadas en el primer periodo de sesiones y que podamos tener toda la legislatura para ver su recorrido y ver si verdaderamente cumplen con todas las expectativas.



¿Cuándo estarían aprobadas ambas reformas?

La idea es que antes de final de año pudiéramos haber cumplimentado todos los trámites y que pudieran quedar aprobadas las reformas.

Las leyes llevan en vigor desde 2016. ¿Ha habido algún problema en su aplicación que motive su reforma?

Hemos detectado un clamor, sobre todo en las sociedades científicas, de replantear ciertos artículos, especialmente aquellos en lo que los profesionales estaban censurados y que tienen que ver con la protección de los menores. Uno de los pilares esenciales de esta reforma es garantizar el acompañamiento profesional de los menores en un momento tan trascendental de su vida como es el encontrarse en una situación de transexualidad. Queremos que ese procedimiento sea el más garantista posible con todos, pero especialmente con los menores, que tengan el acompañamiento médico necesario.

Se ha criticado que con estas reformas vuelve la patologización.

Nada de eso. Se descriminaliza la atención médica y se garantiza que ahí donde haya necesidad haya un servicio. Se pretende atender mejor y de manera profesional.

Desde febrero tenemos una ley trans estatal, ¿cómo va a ser la relación entre esta y la autonómica a partir de ahora?Otro de los objetivos de la reforma es, en aras de la seguridad jurídica, armonizar el ordenamiento jurídico, que no haya dos normas que regulen lo mismo, porque eso va en detrimento de los derechos de todos. Lo que hace la normativa autonómica es remitirse a la norma estatal, a la cual estamos sujetos por el principio de primacía y jerarquía de las normas. La ley estatal es plenamente vigente en Madrid.

"La ley trans estatal es plenamente vigente en la Comunidad de Madrid por los principios de primacía y jerarquía"



La oposición les afea que eliminan derechos y que dejan desprotegidas a las personas trans y LGTBI con sus reformas. ¿Qué responde?Es una de las críticas que hace la izquierda y es totalmente falso. Es una barbaridad decirlo... como si no existiera el ordenamiento jurídico, como si no existiera la Constitución. La Constitución es la que garantiza los derechos de todos, no las normas autonómicas. Las normas autonómicas lo que hacen es procurar que dicha protección sea eficaz, pero no quitan derechos. También hablan como si no existiera el Código Penal, que tiene su propio sistema para castigar cualquier tipo de acto delictivo.

Eliminan el régimen sancionador de ambas normas. ¿Cómo se castigarán ahora los incumplimientos de las leyes?

La norma estatal también regula el régimen sancionador. A él nos remitimos. Por supuesto que será sancionada con todo el peso de la ley cualquier conducta que atente contra la dignidad de cualquier persona en la Comunidad de Madrid.

También eliminan muchos artículos que tienen que ver con la protección a la diversidad en el ámbito educativo. ¿Por qué?

Los protocolos antiacoso son plenamente vigentes. No es verdad que se eliminen y se derogue ni uno solo. De hecho, ahora son más efectivos que nunca porque se profesionalizan. En el ámbito educativo, la reforma pretende devolver la libertad de cátedra, que sean los maestros los que impartan el contenido que les corresponda, no censurar contenidos previos ni imponer otros. Se profesionalizan los servicios.

¿Qué sucederá con las charlas en colegios e institutos?

Siguen vigentes. Es algo que se ha criticado mucho. Lo que se elimina es la obligatoriedad de que las charlas las den las mismas asociaciones a las que la ley obliga, que son siempre las mismas, las que tienen el monopolio y actúan como una oligarquía a la hora de imponer los contenidos. Queremos que sea las juntas de profesores y de padres las que decidan los contenidos que se impartan, más allá de que el propio colegio los establezca previamente. Se trata simplemente de garantizar la pluralidad y la libertad de todos. La libertad educativa y de expresión de todas las personas en la Comunidad de Madrid.

¿Pero se va a continuar educando en la diversidad?

Todos los currículos educativos en Primaria y Secundaria contemplan enseñar a los chavales respeto por todos, por el libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, por la no discriminación de ninguno. Está plenamente garantizado.

"Los protocolos antiacoso en el ámbito educativo son plenamente vigentes y serán más efectivos"

¿A quién han escuchado para elaborar la reforma?Se ha escuchado para estas reformas a sociedades médicas de Psiquiatría y Pediatría, a las feministas clásicas, a algunos juristas, a abogados especialistas en Derecho del deporte que venían reclamando que quizá se podían estar conculcando los derechos de las mujeres en el deporte… Es una reforma pensada, estudiada y trabajada desde hace mucho.

¿También han hablado con asociaciones de personas trans o con asociaciones de padres?

Hemos hablado con Amanda, que es una agrupación de madres afectadas por la disforia de género, y con todos aquellos que durante este tiempo han estado manifestándose sobre cómo les ha afectado la ley en vigor en sus procesos. Y por supuesto, hemos mirado a otros países como Reino Unido, Suecia, Finlandia o Dinamarca que empezaron con estas leyes antes que nosotros y que han modificado los artículos que precisaban de mejora.