Organizaciones LGTBI llenan la Puerta del Sol contra la reforma de Ayuso: "Ni un paso atrás"

Cientos de manifestantes se han concentrado este lunes en la Puerta del Sol, frente a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bajo el lema "ni un paso atrás" los manifestantes pedían paralizar la tramitación de las reformas de las leyes trans y LGTGI autonómicas que el grupo popular inició el pasado viernes en la Asamblea de Madrid y que, según exponen, pone en riesgo los derechos del colectivo en la región.

"Esto es solo el inicio de una movilización que no terminará hasta que consigamos que esta legislación no se cambie", ha manifestado el portavoz de la plataforma 'ni un paso atrás', Miguel Ángel Fernández, organización que ha congregado este a más de treinta asociaciones madrileñas para protestar. Sobre las 19.00 las banderas LGTBI y trans han comenzado a ondear por los alrededores de la Puerta el Sol. La gente que se ha acercado ha portado pancartas donde se podía leer y escuchar lemas como "Ayuso dimisión", "nuestros derechos no se venden", "ni un paso atrás de los derechos trans". Según los datos que aportan desde Delegación del Gobierno, unas 1.200 personas se han congregado en los alrededores de la Real Casa de Correos.

Fernández han reconocido que "ha sido fácil" poner de acuerdo a tantas asociaciones y colectivos diferentes, porque todas están de acuerdo en lo que ahora les importa, que es evitar que la reforma salga adelante. La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha avanzado este lunes que enviará una carta el martes al Defensor del Pueblo, al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a Más Madrid y al PSOE para que presenten un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la "derogación" de la Ley Trans en la Comunidad de Madrid. "Su propuesta va en contra de un colectivo vulnerable. Me parece ya descabellado porque ella está obligada a cumplir y a implementar la Ley Trans. Hoy venimos a decirle públicamente que nos va a tener enfrente y que usaremos todas las herramientas jurídicas que tendremos para contestarla", ha subrayado.

Entre los asistentes se encuentran dirigentes políticos, como la diputada regional y senadora Carla Antonelli; las portavoces de PSOE y Más Madrid en el Ayuntamiento, Reyes Maroto y Rita Maestre, o el diputado Íñigo Errejón, quienes han mostrado su rechazo por estas iniciativas legislativas.