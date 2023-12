La Federación Profesional del Taxi cree que el reglamento de Madrid "no protege al usuario"

La Federación Profesional del Taxi (FPTM) considera que el nuevo reglamento para el sector, que entrará en vigor en los próximos días, solo beneficia a las grandes plataformas, perjudicando a los autónomos y usuarios del servicio de transportes. Desde la plataforma consideran que la normativa no contempla muchos supuestos como incluir a las empresas que trabajan con taxistas o mención a mejorar la imagen del sector de cara a hacer la profesión más atractiva.

"No entienden o no quieren entender las nuevas necesidades reales de las ciudades y muestra una dejadez total hacia el sector y hacia las demandas de los usuarios", ha expresado el presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), Julio Sanz. Desde la plataforma consideran que el texto no defiende a los autónomos y va en detrimento de los usuarios, quienes "ven comprometidos sus derechos sobre las nuevas formas de contratación de servicios que no indican precios máximos de aplicación".

La nueva normativa que tramita la Comunidad de Madrid pretende liberalizar el sector del taxi en la región. Para ello, el decreto permite que los titulares tengan hasta 15 licencias —hasta ahora eran tres—, que los vehículos puedan circular 24 horas durante al menos 5 días por semana. Como novedad se incluye la modalidad de vehículo compartido.

Entre las novedades también se incorporan la necesidad de que los trabajadores tengan unos conocimientos mínimos sobre aspectos como ubicar los lugares de interés en los municipios, manejo del español, nociones básicas de inglés, manejo de dispositivos como GPS y primeros auxilios. Además, estos conductores deberán estar libres de condenas por delitos contra la libertad sexual.

Para la federación, el texto "no protege al usuario", ya que no se mencionan las suficientes garantías en las nuevas formas de contratación, porque, las plataformas no están obligadas a indicar en la aplicación el precio máximo del servicio. "Si bien es cierto que eleva a la Comisión de precios las tarifas establecidas, el texto no regula como los ayuntamientos pueden ofrecer a los usuarios fuentes de información de precios para que puedan evitar los algoritmos salvajes de algunas plataformas", han detallado en un comunicado.

"En el caso de las empresas que trabajan con taxistas, el texto no les otorga ni derechos ni obligaciones y seguimos sin registro de empresas intermediadoras. Ahora un usuario llama a un taxi y tiene que aceptar lo que le dicen que le van a cobrar, sin poder ir más allá a un registro a cotejarlo", ha denunciado el presidente.

La federación echa en falta que la normativa hubiera incluido alguna mención sobre las mejoras para la imagen del sector para hacer del taxi una profesión más atractiva. Sanz ha añadido que el Gobierno regional no ha incluido formular de incremento de la demanda. "Esta queda sobredimensionada, pues solo pone a disposición de los ciudadanos más taxis, sin tener en cuenta la oferta actual, que ya es de 12.845 vehículos para una demanda de 9.441, según el estudio sobre la Gestión del Transporte en Vehículos Taxi/VTC en la Comunidad de Madrid", ha explicado.