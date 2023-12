Marta Peñate se emociona al hablar de sus problemas para ser madre: "Esperaba a que se fuera Tony para llorar"

Marta Peñate está pasando por un momento complicado de salud y ánimo, tras descubrir hace meses que va a tener muchos problemas para poder quedarse embarazada.

En sus redes sociales, se ha mostrado muy abierta con todos los pasos del proceso de lucha para conseguir ser madre. No obstante, en su entrevista con Malbert en Querido Hater ha confesado que ha sido muy duro conseguir una actitud de fortaleza y positividad ante las adversidades.

Según ha contado, desde que tiene 26 años sabe que iba a ser un proceso complicado quedarse embarazada, pues tiene dos úteros. Tras comenzar su relación con Tony Spina en 2021, decidió volver al ginecólogo.

"Cuando empecé con Tony me empezó a dar unas fuertes ganas de ser madre", le ha contado a Malbert: "Fui a hacerme pruebas y ya fue una cosa tras otra. No tengo un problema, tengo varios".

La exconcursante de Gran Hermano ha explicado que, además de que uno de los dos úteros que tiene está "medio muerto", tiene "pocos óvulos", aunque de calidad, ya que aún tiene 33 años y un líquido tóxico en las trompas de Falopio que no permite que pasen los espermatozoides.

Con todo esto, la pareja decidió abandonar sus planes de casarse y centrar todos sus esfuerzos en conseguir la maternidad a través de numerosos procedimientos y operaciones.

En todo este momento, la canaria ha sufrido mucho mentalmente. "A veces me embajono y pienso: '¿Y si no puedo ser madre?'", ha comentado entre lágrimas.

"Al principio con Tony esperaba que se fuera para llorar, no quería que me viera llorando", ha declarado: "Sé la ilusión que le hace a Tony tener un hijo y me sentía culpable por no darle la ilusión que él tenía".

En todo momento, su pareja ha asegurado que no pasaría nada si finalmente no es posible. Ahora, por fin, Marta ha conseguido asumir la posibilidad: "Lo he pasado muy mal psicológicamente para llegar al punto en el que estoy de luchar con todas mis fuerzas, pero si no lo consigo, no quiero que me autodestruya".