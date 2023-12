Marta Peñate revela los efectos secundarios que ha experimentado en su cuerpo tras su proceso de hormonación: "No aguanto más"

Desde que Marta Peñate compartiese públicamente sus problemas de fertilidad, la que fuera concursante de Gran Hermano no ha cesado en su deseo de ser mamá junto a su pareja, Tony Spina, sometiéndose a varios tratamientos hormonales para poder comenzar un proceso de fecundación 'in vitro'.

Sin embargo, después de su tratamiento de estimulación ovárica de nueve días y de pasar por el bisturí para la operación de extirpación de trompas de falopio, parece que la exparticipante de La isla de las tentaciones ha experimentado algunos efectos secundarios que están empezando a hacer mella en su cuerpo.

Así, al menos, lo ha revelado la influencer a través de sus historias de Instagram. En ellas, Peñate ha mostrado a sus seguidores los problemas que, desde hace algún tiempo, arrastra en su piel. "No sé si lo veis, pero cuando me empecé a hormonar para tener hijos me salieron estos granitos que no se me han quitado y que nunca había tenido", ha explicado.

Marta Peñate enseña los efectos secundarios de su tratamiento hormonal. MARTAPENATEAMADOR / INSTAGRAM

Al parecer, se trata de una reacción habitual fruto de inyectarse hormonas por este agresivo tratamiento. Según explican desde la clínica Emby, centro de reproducción asistida, "en un número muy importante de mujeres, estos efectos secundarios se manifiestan con dolores de cabeza, migrañas, reacciones alérgicas en el lugar de la inyección, dolor abdominal, cambios de humor y también granos en la piel".

En el caso de la influencer, los granos comenzaron a aparecer en su piel "a los seis días" de estar pinchándose las hormonas. Un "brote de mini granitos", tal y como ella los ha definido, cuya mitad de ellos aún permanecen en su rostro, generándole un gran malestar. "Fatal. No aguanto más", se ha lamentado.

Por ello, la colaboradora no ha dudado en tratar de ponerle remedio, con la esperanza de que resulte efectivo. "Si no se me quitan después de la limpieza, tendré que ir al dermatólogo", ha concluido.