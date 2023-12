El hijo mayor del futbolista Dani Güiza, Cristian González, es el nuevo participante del programa de Mtmad 24 horas para enamorarte. El joven de 20 años, que ha entrado para pretender a Carlota Boza, ha declarado acerca de la relación que tiene con su padre.

El chico explicó que sus padres se divorciaron "cuando tenía tres añitos". Dani Güiza estuvo casado con Rocío Aranda, con la que tuvo al primero de sus tres hijos. A los tres años de nacer Cristian, la pareja se separó.

Ante sus compañeros del programa, el joven explicó quién es su padre y cuáles fueron sus logros en el mundo del fútbol. "Ha sido jugador profesional desde muy pequeño. Nadie ha metido más goles que él siendo español en la liga española", expresó.

Al separarse sus padres, su custodia quedó en manos de su padre, por lo que, según explicó Criatian González, siempre ha estado "viajando con él" y "yendo a todos los sitios donde él iba". Pero, a pesar de que en un principio se llevaban muy bien, el chico comentó que actualmente no tienen relación.

"He tenido problemas con él y con la familia", aclaró el pretendiente de Carlota Boza, y añadió: "Intento demostrarle que puedo seguir adelante y puedo conseguir las cosas sin él".

El hijo de Dani Güiza comentó que ahora vive con su madre y expresó que intenta continuamente hablar con su padre y mandarle mensajes. "Intento mantenerle informado, aunque no me responda sé que le gustaría saber cómo me va la vida", aclaró Cristian Gonzáles.

El joven jerezano heredó de su padre el amor por el fútbol, jugando de delantero y extremo izquierdo, aunque ahora trabaja en el mundo de la hostelería. Para la actriz de La que se avecina, Cristian González se ha convertido en su crush dentro del programa y ya se están empezando a conocer un poco más.