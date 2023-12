Sánchez rechaza un referéndum en Cataluña, pero propone más autogobierno: "Pido hacer un ejercicio de pragmatismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este jueves la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ha asegurado que la reunión cara a cara con el líder de Junts, exiliado en Bruselas para no ser juzgado en España, Carles Puigdemont, "después" de aprobar la ley de amnistía, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados como parte del pacto de investidura con el partido independentista.

Así se ha manifestado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en la emisora catalana RAC1, en la que también ha afirmado que no se reúne con Puigdemont "desde 2027". Asimismo, ha indicado que no participó "directamente" en las negociaciones para el pacto de investidura. A la cabeza estuvo el número tres del partido, Carlos Cerdán, a quien ha calificado de "gran socialista".

Sánchez ha dicho que la propuesta actual de amnistía no surge por siete votos conseguidos en el Congreso, como dice la oposición, sino porque ha conseguido 179 escaños en el Congreso que apoyan su proyecto de Gobierno.

No obstante, Sánchez ha rechazado la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Sí se ha mostrado abierto a negociar el refuerzo del autogobierno de Cataluña, ampliando las competencias de esta autonomía, pero siempre dentro de la Constitución. "Si solo se habla de referéndum es muy difícil que podamos avanzar", ha asegurado. "Sé que el independentismo no va a renunciar a su propuesta de máximos, pero pido hacer un ejercicio de pragmatismo y caminar por una senda en la que podamos encontrarnos todos", ha añadido.

En cuanto a las reivindicaciones catalanas sobre financiación autonómica, indicó que hay un espacio bilateral, pero también de "multilaterialidad" con otras comunidades autonómas.

Preguntado por el 'lawfare', Sánchez recuerda que "desde el punto de vista del PSOE no estamos de acuerdo con que los jueces vayan a comisiones parlamentarias". El presidente afirma que "ha habido ['lawfare']. El bloqueo de la renovación del CGPJ es un caso de 'lawfare'".

"No me puedo pronunciar" sobre la investigación a Tsunami Democràtic, el movimiento independentista por el que Puigdemont ha sido imputado por terrorismo. "En este país hemos sufrido dos tipos de terrorismo, el de ETA y el yihadista. No creo que sean comparables", ha sentenciado al ser preguntado por si el hecho de que el juez pinchara los teléfonos de integrantes de Tsunami Democràtic "sin estar imputados" es un caso de 'lawfare'.

Sánchez ha asegurado que siente "aprecio y cariño" por la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que afirma que "siempre" ha apoyado, en alusión a la recomendación que le hizo la dirigente de Podemos a la nueva titular de la cartera, Ana Redondo, a quien le deseó que no le dejaran sola por incomodar a los "amigos" del presidente del Gobierno. Sánchez no ha querido comentar a quién podría haber referido Montero.

También ha denunciado que está siendo "insultado" por adversarios políticos, en alusión a la expresión "me gusta la fruta" que Isabel Díaz Ayuso dijo que había dicho en el Congreso. Ha lamentado que la polarización es "asimétrica" porque hay quienes insultan y quienes son insultados. En el contexto de las próximas elecciones europeas, Sánchez reitera que "la internacional ultraderechista en Europa es la principal amenaza de nuestras sociedades".

Sobre la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones, asegura que se ve con "ganas" y "proyecto" para seguir avanzando. "Tengo ganas. Cuando no tenga ganas, daré un paso al lado".

Puede ver aquí la entrevista completa: