¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos?

A pesar de los intentos de muchos, estornudar con los ojos abiertos es una acción prácticamente imposible. Y la explicación detrás de este fenómeno no es una rareza, por el contrario, está relacionada con el funcionamiento del cerebro.

Estornudar es un acto involuntario, un mecanismo de nuestro cuerpo para protegerse y expulsar elementos extraños antes de que lleguen a nuestros pulmones o vías respiratorias. ¿Pero qué es exactamente estornudar y qué implica?

¿Qué es estornudar y por qué nos hace cerrar los ojos?

La Real Academia Española (RAE) define estornudar de esta manera: "Despedir o arrojar con violencia el aire de los pulmones, por la espiración involuntaria y repentina promovida por un estímulo que actúa sobre la membrana pituitaria".

Ahora bien, la fuerza de esta expulsión de aire fue medida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el cual, reseña la BBC, realizó un estudio que reveló que un estornudo puede expulsar aire a velocidades entre 110 y 150 km/h, alcanzando distancias de hasta 6 metros.

Este flujo de aire a alta velocidad puede resultar dañino para los ojos, si entra en contacto con ellos. Por esta razón, explica Medical Óptica, el cerebro, como reflejo, envía una señal a los párpados para que estos se cierren automáticamente durante el estornudo.

Cerrar los ojos mientras se estornuda también tiene como objetivo evitar que los desechos expulsados durante el estornudo entren en contacto con los ojos, previniendo así posibles infecciones.

No siempre es imposible

De acuerdo con Medical Óptica, hay personas que sí que pueden estornudar con los ojos abiertos. No obstante, esto sucede “porque tienen un fallo en su sistema nervioso, el cual implica que no tengan reflejos. Cuando estornudan, el mensaje neurológico que proyecta la orden cerrar los ojos, y que tiene que viajar desde el cerebro hasta los párpados, no llega, y, por lo tanto, estos no producen la acción que deberían”.

¿Mirar a la luz ayuda a estornudar?

Según un artículo de la BBC, a pesar de la información recabada por la ciencia sobre este fenómeno, aún no se sabe exactamente cómo la estimulación óptica lleva al estornudo; una posibilidad es la conexión existente entre los ojos y la nariz.

“Es posible que la contracción de las pupilas, tras la exposición a una luz brillante, cause secreción y congestión en las muco-membranas nasales. O también podría ser el resultado de un proceso llamado 'generalización parasimpática', que ocurre cuando un estímulo excita una parte del sistema nervioso parasimpático y otras partes del sistema son también activadas”, explica la BBC.

Dicho de otra forma, cuando la luz brillante provoca que las pupilas se contraigan, esto podría causar, de manera indirecta, una secreción y congestión en las muco-membranas nasales, lo que podría provocar el estornudo.

¿Por qué no debes taparte la nariz cuando estornudas?

La práctica de taparse la nariz durante un estornudo limita la salida del aire, pero también impide que el cuerpo expulse, lo que percibe como perjudicial o potencial amenaza.

Además, puede ser un acto dañino y con consecuencias negativas, se podrían causar lesiones en el tímpano al restringir la salida de aire de manera brusca.