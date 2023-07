"Soy alérgica a mi novio": la historia de una joven con extraños síntomas que inquieta a las redes

Esta es una historia de amor aunque con tintes dramáticos. También una historia viral, ya que ha conseguido captar la atención de cientos de usuarios de TikTok, donde el relato de su protagonista ha corrido como la pólvora por lo intrigante que es.

Virginia Nault, una joven de 22 años de Boston, que asegura que experimenta recurrentes erupciones en la piel después de pasar tiempo con su novio, Steve Johnson.

Al principio pensó que se trataba de una alergia estacional, pero lo descartó al notar que los síntomas aparecían después de haber estado con su pareja. Así, convencida de que su relación amorosa es la causa de estas reacciones alérgicas, Virginia, que muestra su preocupación en internet, se plantea encontrarse en la inusual circunstancia de que puede que sea alérgica a su pareja.

Según ha contado, su viacrucis empezó en diciembre del 202,2 cuando empezó a salir con su chico. Desde entonces, los síntomas -picazón, enrojecimiento de piel y ojos llorosos- han ido a más.

"Comenzó con una gran picazón en los ojos y lagrimeo (...) Nos dimos cuenta de que después de pasar unos días en su apartamento, me salía un sarpullido muy fuerte la semana siguiente y me sentía bastante mal durante unos días", ha contado la joven, según publica New York Post.

"Hay algo en él que me hace tener esta reacción. Soy alérgica a él", señala extrañada, ya que ella notaba que su piel, que se veía afectada cuando pasaba el fin de semana con él, se iba recuperando a lo largo de la semana. Eso sí, también quiso aclarar que no se refería directamente a su novio, sino a algo relacionado con él. Podía ser el aire de su apartamento o incluso algún producto de limpieza que él utilizaba. Por lo pronto, ha reducido sus visitas al hogar de su chico para descartar reacciones alérgicas relacionadas con el lugar.

I’m allergic to my boyfriend — haters say ‘it’s a sign’ he’s cheating https://t.co/QU3of5Dxcx pic.twitter.com/5v4LxXIzfG — New York Post (@nypost) June 30, 2023

Tampoco está siendo fácil la posición de su chico. "Él ha sido tan paciente y tan solidario con todo... Y está tan frustrado como yo", detalla la joven protagonista de esta insólita historia, que asegura incluso que se ha visto obligada a reducir los encuentros con su pareja y tomar precauciones, como mantener una mayor distancia entre ellos.

Desde que llevan juntos, Virginia se ha embarcado en una incansable búsqueda para encontrar la solución a esta difícil situación. Tras visitar diferentes dermatólogos, alergólogos y oftalmólogos, sigue sin obtener respuesta, incluso empeoraron los síntomas, teniendo que recibir tratamiento con antihistamínicos y esteroides en alguna ocasión.

La consecuencia de todo es que estos problemas de salud de Virginia están afectando a su relación de pareja, ya que hace replantearse a la joven si es bueno seguir con ella, aunque no ceja en su empeño de dar con la solución a sus problemas y así salvar su relación.

En internet ha empezado a coger fuerza la teoría de que él podría estar siéndole infiel a ella y que, a través de las relaciones sexuales fuera de la pareja, podría haber surgido aquello que a Virginia le provoca su alergia.