Isa Pantoja defiende a su madre de Fran Rivera: "En mi casa he escuchado anécdotas de cuando ellos eran pequeños, no le creo"

Las declaraciones de Fran Rivera en ¡De viernes! han generado un gran malestar entre los miembros del clan Pantoja. El torero aseguró que Isabel Pantoja había destruido todos los recuerdos de su padre y que, además, había ordenador a Julián Muñoz que quemase las fotografías de Paquirri.

Así, este miércoles, Isa Pantoja se ha sentado en el Club Social de Vamos a ver para responder a las acusaciones de Fran Rivera y, pese a no tener ninguna relación con ella, defender a su madre una vez más.

"En mi casa siempre he escuchado anécdotas con cariño de cuando ellos eran pequeños", ha comenzado exponiendo la joven que, además, ha apuntado que no se cree "al cien por cien" las acusaciones vertidas por el torero: "Que yo sepa, en Cantora no hay nada. Es muy fácil que hablen todos mientras mi madre calla".

"A día de hoy, yo entiendo que después de todo lo que ha pasado, que se han dicho cosas muy fuertes, si ella tuviera algo que devolver... entendería que tuviera algo de rencor; pero en el momento que se debía haber devuelto, ellos eran unos niños, entonces, pues no entra en mi cabeza y no me lo creo", ha agregado Isa Pantoja.

De la misma manera, Isa ha recordado el momento en que, supuestamente, vio al fantasma de Paquirri en el cuarto de Cantora: "Yo no he vuelto a abrir ese cuarto porque me daba y me da miedo. Esa habitación existe, estaba cerrada, y solo había una amiga de mi madre, que ya ha fallecido, que se ha quedado alguna vez allí a dormir. Pero esa habitación no era de Paco".

"El recuerdo de Paco sigue en Cantora, hasta el punto de que mi madre sigue teniendo las fotos de Fran y Cayetano", ha apuntado Isa, que también ha respondido a las acusaciones acerca de que su madre, a raíz del fallecimiento de Paquirri, cortó la relación de Kiko Rivera con la familia del torero.

"Me acuerdo de que ellos pasaban por Cantora cuando Kiko era muy pequeño y no han tenido intención de entrar a verle nunca. Ella se quedó con un niño de nueve meses y la familia, que son adultos, no quisieron ver al niño", ha sentenciado Isa Pantoja.