Alessandro Lecquio, sobre el bautizo de Ana Sandra: "Todo el mundo sabía que yo no iba a estar, no hacía falta responder a la invitación"

El pasado domingo, 18 de diciembre, Ana Obregón reunió a familiares y amigos para celebrar el bautizo de su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón, hija de su hijo, Aless Lequio, concebida a través de gestación subrogada en Estados Unidos.

Una de las ausencias más esperadas y, pese a esto, comentadas, fue la de Alessandro Lecquio, padre de Aless y abuelo de la pequeña, quien desde el principio ha mostrado su rechazo a conocer a Ana Sandra, así como tampoco se ha involucrado en el proceso de gestación.

El pasado martes, el conde aseguraba que nunca diría nada que pudiera perjudicar a la madre de su hijo. Sin embargo, la acusación de Ana Obregón a Lecquio por no haber asistido al bautizo de la niña, han despertado al aristócrata en Vamos a ver.

La actriz ha acusado a su expareja de haber "despreciado" a Aless al no asistir a la ceremonia, a lo que el conde ha señalado: "Todo el mundo, incluida ella, sabía que yo no iba a estar. No hacía falta responder al mensaje con la invitación. Si es hija de mi hijo, pues será mi nieta, pero la palabra 'desprecio' no creo que sea la que se debe utilizar".