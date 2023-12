Alessandro Lecquio, sobre Ana Sandra: "No es nada mío, es hija legal de Ana Obregón y no lleva mi apellido"

El pasado 17 de diciembre, Ana Obregón celebró el bautizo de su nieta, Anita. Un acontecimiento que la actriz decidió vender, en exclusiva, a su revista de cabecera y al que acudió vestida de rosa, muy sonriente, y con la niña en brazos.

Para este evento, Obregón decidió contar con familiares y amigos tanto suyos como de su hijo, Aless Lequio. Sin embargo, Alessandro Lecquio, pese a haber recibido una invitación para asistir, decidió no acudir.

Este martes, Vamos a ver ha revelado que el bautizo de su nieta habría supuesto para Ana Obregón el cobro de 50.000 euros que, como en otras ocasiones, irán destinados a la Fundación Aless Lequio. Un dato sobre el que el conde se ha pronunciado.

"Ana puede vender las exclusivas que quiera, el que lo critica es porque ellos no pueden facturar por estas cosas. La niña es hija legal de Ana y por eso lleva sus apellidos, el resto es darle vueltas absurdas", ha señalado Lecquio, a lo que Joaquín Prat ha reaccionado preguntándole sobre si Ana Sandra es algo suyo, a lo que el conde ha respondido con un contundente "no".

"Si mañana tú y yo tenemos hijos nuevos, yo no le puedo poner el apellido Prat ni tú Lequio, pero se lo podemos poner como nombre, no como apellido", ha explicado el conde. Además, acerca de la tarta, en la que aparecía grabado 'Antia Lequio Obregón', Alessandro ha apuntado: "Cuando vas a bautizar, el párroco te pide el nombre y el apellido, no la partida de nacimiento. Cada uno puede poner el nombre que quiera".