Julián Muñoz asegura que "no tiene constancia" de que Isabel Pantoja quemase las fotos de Paquirri

Fran Rivera ha regresado a la televisión y lo ha hecho para criticar a Isabel Pantoja y la gestión de la herencia de Paquirri. Así, durante su entrevista en ¡De viernes!, Rivera aseguró que la tonadillera habría quemado los objetos personales de su padre en lugar de dárselos a sus hijos.

Asimismo, durante el programa, Laura Cuevas apuntó que Julián Muñoz había quemado algunas fotografías de Paquirri en las que el torero aparecía junto a sus hijos cuando Isabel estaba con él.

Este martes, Pepe del Real ha mostrado, en exclusiva en Vamos a ver, la conversación que ha mantenido con Julián Muñoz. "Julián niega haber quemado ningún objeto personal de los hijos mayores de Francisco Rivera, Paquirri, y me detalla todo lo que había visto en Cantora en ese cuarto del que tanto se habla y en el que estarían los objetos reclamados por los hijos del torero", ha apuntado el colaborador del matinal.

Además, durante su conversación, Julián Muñoz reconoce haber visto los trajes de torero: "Sí, sí, yo vi dos. Nada más. Yo vi dos en un armario, con un estoque y un gorro, nada más". Sin embargo, niega haber quemado ninguna fotografía: "No. Yo no soy consciente de eso, no tengo constancia, no".