Alessandro Lecquio, sobre el bautizo de su nieta: "Me invitaron, pero no contesté. Esto no va conmigo"

El pasado domingo, Ana Sandra Lecquio, nieta de Ana Obregón por gestación subrogada, recibió el bautismo en la Iglesia de Nuestra Señora de Alcobendas, en Madrid, el mismo lugar en el que Aless Lecquio, padre de la pequeña, fue bautizado.

A la ceremonia asistieron amigos y familiares de Ana Obregón y Aless Lecquio, sin embargo, una de las ausencias más comentadas ha sido la Alessandro Lecquio, padre del joven y abuelo de la pequeña, quien siempre ha preferido mantenerse al margen de los planes y decisiones de la madre de su hijo.

Este lunes, el conde ha respondido, en el Club Social de Vamos a ver, a la pregunta más formulada: ¿Por qué no acudió a la celebración? "¿Te provoca algún tipo de sentimiento o algún sentimiento que no quieres compartir con nosotros?", ha cuestionado Joaquín Prat a su compañero.

"Por respeto a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada ni diré nada que tenga que ver con mi hijo. Claro que me invitaron, pero no contesté. Fue simplemente no contestar. No va con segundas y no va conmigo nada de todo esto", ha declarado Alessandro Lecquio, muy serio.

Asimismo, el conde ha destacado que Ana Obregón no le llamó en ningún momento para informarle de los detalles del bautismo de su nieta, sino que la invitación se hizo a través de un mensaje enviado a través del teléfono móvil y que Lecquio decidió ignorar.